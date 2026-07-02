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מיליון איש ברחובות

משחק קטלני: הרוגים ברחובות לאחר שחגיגות ניצחון יצאו משליטה

ארבעה בני אדם נהרגו בחגיגות הענק במקסיקו סיטי לאחר ניצחון הנבחרת במונדיאל | שלושה מתו מחנק בצפיפות ליד אנדרטה מפורסמת (מעניין)

מהחגיגות במקסיקו סיטי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ארבעה בני אדם נהרגו במהלך חגיגות הענק במקסיקו סיטי לאחר שנבחרת מקסיקו גברה על אקוודור, והעפילה לשמינית הגמר במונדיאל.

לפי רשויות הבריאות בעיר, שלושה מההרוגים – שתי נשים בנות 19 ו-48 וגבר בן 44 – נמצאו מחוסרי הכרה סמוך לאנדרטת "מלאך העצמאות", מוקד החגיגות המרכזי, ומותם נקבע כתוצאה מחנק שנגרם בשל הצפיפות הכבדה.

בהמשך היום מת גם גבר כבן 30, שלקה בהתקף אפילפטי, סבל מפרכוסים ודימום במערכת העיכול, ובהמשך נפטר בבית החולים מדום לב.

ראש עיריית מקסיקו סיטי, קלרה ברוגדה, מסרה כי צוותי החירום הגיעו במהירות למקום לאחר הדיווחים, אך שלושת הקורבנות כבר היו ללא רוח חיים. היא קראה לציבור לחגוג "באחריות, בזהירות ובאמפתיה".

על פי העירייה, כ-1.4 מיליון בני אדם יצאו לרחובות לאחר הניצחון, כאשר הזיקוקים, המוזיקה וההמונים מילאו את שדרת פסאו דה לה רפורמה. בשל העומס החריג אף קראו הרשויות לציבור להימנע מלהמשיך להגיע למרכז העיר.

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