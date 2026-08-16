״היי חבר, בדיוק התרסקתי״: טייס מארינס תועד בקור רוח נדיר 

טייס של חיל הנחתים האמריקני שרד התרסקות קשה של מטוס קרב מסוג F/A-18 במהלך טיסת אימונים, ולאחר שפלט את עצמו מהמטוס והתרסק אל צלע הר סמוך לאגם רימרוק שבמדינת וושינגטון, הצליח להגיע אל הכביש כשהוא בהכרה ומתקשר עם כוחות ההצלה. כעת, תיעוד חדש ממצלמות הגוף של השוטרים חושף את הרגעים יוצאי הדופן לאחר ההתרסקות.

התאונה אירעה ב-13 ביוני במהלך אימון צבאי באזור אגם רימרוק, כ-55 מייל מדרום-מזרח לסיאטל. מטוס ה-F/A-18 התרסק בצלע ההר, והפגיעה גרמה לשריפה גדולה ולענן עשן שחור שנראה למרחקים ואף הצית שריפת יער באזור. אלא שהתמונות שתועדו לאחר מכן היו כמעט בלתי נתפסות. הטייס, שהיה מכוסה בדם וסבל מחתכים בפניו, נראה כשהוא מתקרב אל שוטרי השריף שהגיעו למקום. למרות המראה הקשה, הוא היה בהכרה, דיבר עם הסובבים ואף התקשר למוקד החירום. הסיוט של כל נהג: נחש ארוך הגיח מהמנוע באמצע נסיעה | צפו אריה רוזן | 11:47 מהומה בבית הספר: נחש ענק שנמלט מכלאו גרם לשריפה אריה רוזן | 11:57 ״היי חבר, בדיוק התרסקתי״, הוא אמר בשלווה יחסית.

בהמשך הוא הצביע לעבר שרידי המטוס והסביר לשוטרים: ״זה F-18. ובכן, זה היה F-18״.

הטייס סיפר כי במהלך האימון הוא והמטוס ביצעו הקפות מעל האגם במסגרת אימון טיסה בגובה נמוך.

״עשינו מעגלים מעל האגם, באימון בגובה נמוך... ואז נכנסתי פנימה, ואני לא בדיוק בטוח״, סיפר לשוטרים.

״האמת, אני קצת מבולבל״, הוסיף.

מהתיעוד עולה כי הטייס הצליח להיפלט מהמטוס לפני שזה פגע בהר. במהלך ההתרסקות הוא עבר דרך עצים, וכשהשוטרים בדקו את פציעותיו התברר כי הוא סובל מחתכים בפניו.

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אחד האנשים שנכחו באזור הביט לעבר הטייס ואמר לו: ״פגעת בעץ חזק, חבר״.

למרות המטוס שנשרף מאחוריו והפציעות על פניו, הטייס הצליח להתרחק מהמקום בכוחות עצמו כשהוא בהכרה.

בחיל הנחתים האמריקני מסרו בזמן התאונה כי מדובר ב״תאונה תעופתית שאינה קטלנית״ וכי הטייס עסק באימון שגרתי כאשר המטוס נקלע לאירוע.

הטייס משתייך לקבוצת המטוסים 11 של חיל הנחתים, במסגרת כנף המטוסים השלישית, המוצבת במיראמר שבקליפורניה. שמו לא פורסם.

החקירה לבירור נסיבות התאונה נמשכת.