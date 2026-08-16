אידיוט אחד, 4 מיליון צפיות - המגיש חטף בומרנג מנתניהו

פירס מורגן מראיין את ראש הממשלה נתניהו ( צילום: מסך )

סערה גדולה ברשת החברתית X בעקבות עימות פומבי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין פירס מורגן, מהשמות המוכרים והמשפיעים בתקשורת הבריטית. מורגן הוא מגיש, עיתונאי ויוצר תוכן בעל קהל בינלאומי עצום, והראיונות והתוכניות שלו זוכים למיליוני צפיות והאזנות ברחבי העולם.

העימות החל לאחר שנתניהו התייחס לשינויים המתרחשים בבריטניה ואמר כי היא עלולה להפוך ל"רפובליקה האסלאמית של בריטניה". מורגן הגיב לדברים בתגובה קצרה וחריפה במיוחד, וכתב לנתניהו מילה אחת בלבד: "אידיוט". הציוץ הפך במהירות לוויראלי. החשיפה זינקה ליותר מ־4 מיליון צפיות, ומספר התגובות התקרב ל־13 אלף. עבור מורגן, שמחזיק קהל עצום ברשת ובפלטפורמות השונות, זו הייתה עוד המחשה ליכולת שלו להפוך משפט פוליטי לעימות עולמי בתוך שעות.

הציוץ של מורגן שהתהפך ( צילום: מסך )

אלא שהפעם התוצאה הייתה מפתיעה.

מתוך אלפי התגובות שהצטברו לציוץ, כ־90% היו בעד נתניהו, לעומת כ־10% בלבד שתמכו במורגן.

כך נוצר בומרנג תקשורתי: מורגן השתמש בכוחו העצום ברשת כדי לתקוף את נתניהו, אבל הציוץ שלו עצמו הפך לזירה שבה אלפי משתמשים תקפו את עמדתו והביעו תמיכה דווקא בראש הממשלה.

מה שהתחיל במילה אחת של אחד מאנשי התקשורת הבולטים בבריטניה הפך בתוך שעות לקרב רשת ענק, שבו מורגן הצליח להביא את הדיון למיליוני אנשים אבל לפי נתוני השיח, הקהל שהגיע לציוץ העניק את היתרון דווקא לנתניהו. מסתבר שיותר אנשים חוששים לגורלה של בריטניה, מאשר שונאים את נתניהו.