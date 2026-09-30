מצבו הרפואי של הטייס ההודי שנפגע באירוע ניסיון ההשתלטות על המטוס בתא הטייס מוגדר יציב, והוא מוסיף לקבל טיפול רפואי בבית החולים בעיר טבוק שבערב הסעודית. כך מסרה הערב (רביעי) שגרירות הודו בממלכה.

על פי הדיווחים, הקברניט, סמית מאצ'צאר, הותקף ונפצע לאחר שמחבל בעל אזרחות עומאנית הצליח לחדור לקוקפיט במהלך הטיסה ודקר אותו. צוות המטוס והגורמים על הקרקע פעלו במהירות כדי לנטרל את הסכנה ולהנחית את המטוס בבטחה במטרה להעניק לטייס טיפול רפואי דחוף.

בנציגות הדיפלומטית של הודו בסעודיה ציינו כי נציגיהם עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות וממתינים לקבלת דוח רפואי מלא ומפורט בנוגע למצבו של מאצ'צאר. במקביל, השגרירות נמצאת בקשר ישיר עם בני משפחתו של הטייס, ומלווה אותם לאורך כל תהליך ההחלמה והטיפול מול השלטונות המקומיים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו צייץ הערב בחשבונו ברשת X: "אני מצדיע לטייס ההודי, קפטן סמיט מצ'אר, על אומץ ליבו היוצא דופן. למרות שנדקר ונפצע באורח קשה, הוא נאבק בתוקף, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות להכניע את התוקף – ובכך מנע אסון אווירי כבד. הוא הציל את חייהם של 174 בני אדם, בהם אזרחים ישראלים ואזרחי מדינות נוספות. אני מאחל לקפטן מצ'אר החלמה מהירה ומלאה. הוא גיבור אמיתי".

הטייס הינו בעל 15 שנות ניסיון בתעופה. במהלך המאבק נפצע מאצ'צ'אר, ככל הנראה מגרזן החירום שהיה בתא הטייס. מאצ'צ'אר הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה, שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס.

במהלך האירוע המטוס נכנס לסחרור והחל לצלול, ונוסע אחד הצליח יחד עם איש צוות לפרוץ לתא הטייס בעזרת מאצ'צ'אר ולנטרל את הטייס הדוקר.

טייס נוסף, מפיג'י, נכנס לקוקפיט והצליח להשתלט על המטוס, שנפגע במהלך הצלילה המהירה. אחד הנוסעים סיפר לאחר מכן: "נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו. זה היה מטורף". מאצ'צ'אר הצטרף לפליי דובאי ביוני 2022, לאחר 11 שנים בחברת התעופה ההודית ספייסג'ט.