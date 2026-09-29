יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד המתמודד בבחירות הקרובות לצד נפתלי בנט, סיים את פגישת העדכון עם נתניהו לאחר האמירה החריגה של ראש הממשלה בצהריים, לפיה ישנן אינדיקציות כי אויבינו מתכננים לתקוף אותנו לפני הבחירות.

בין השורות עולה כי לפיד לא הכחיש כי אכן קיים איום משמעותי רגע לפני הבחירות, אולם התמקד בכך שהאזהרה אינה צריכה לבוא מנתניהו.

ראש האופוזציה יאיר לפיד בתום העדכון הבטחוני עם נתניהו:

"אני לא אפר את חסיון העדכון הבטחוני, אבל כן צריך לומר: איומים בטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, בטחון ישראל ובסיסי צה״ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות.

עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות.

לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה, 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות.

בלי להכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.

לפני חצי שנה הרמטכ״ל אמר שהוא ״מרים 10 דגלים אדומים״ על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה״ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הבטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל.

בכל מקרה, הבחירות ייערכו במועדן, ואין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.

דרשתי מראש הממשלה פגישה מרובעת, עם ראש השב"כ, שלפי החוק אחראי להגנת הדמוקרטיה, ועם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכולם מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות."