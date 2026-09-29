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בעקבות האמירה החריגה

לפיד אחרי העדכון הביטחוני מנתניהו: לא מכחיש שקיים איום חריג | הדברים המלאים

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד המתמודד בבחירות הקרובות לצד נפתלי בנט סיים את פגישת העדכון עם נתניהו לאחר האמירה החריגה שלו בצהריים, לפיה ישנן אינדיקציות כי אויבינו מתכננים לתקוף אותנו לפני הבחירות | לפיד לא הכחיש כי קיים איום משמעותי (חדשות) 

1תגובות
(צילום: יאיר לפיד)

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד המתמודד בבחירות הקרובות לצד נפתלי בנט, סיים את פגישת העדכון עם לאחר האמירה החריגה של ראש הממשלה בצהריים, לפיה ישנן אינדיקציות כי אויבינו מתכננים לתקוף אותנו לפני הבחירות.

בין השורות עולה כי לא הכחיש כי אכן קיים איום משמעותי רגע לפני הבחירות, אולם התמקד בכך שהאזהרה אינה צריכה לבוא מנתניהו.

ראש האופוזציה יאיר לפיד בתום העדכון הבטחוני עם נתניהו:

"אני לא אפר את חסיון העדכון הבטחוני, אבל כן צריך לומר: איומים בטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, בטחון ישראל ובסיסי צה״ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות.

עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשב"כ, לא מחשבון הטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות.

לפני השבעה באוקטובר נתניהו לא התייחס לשום אזהרה, 28 יום לפני הבחירות פתאום הוא עסוק בהפחדות.

בלי להכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה.

לפני חצי שנה הרמטכ״ל אמר שהוא ״מרים 10 דגלים אדומים״ על מחסור בלוחמים ושחיקה בצה״ל. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הבטחון, שיגייס את 15 אלף החרדים שחסרים לצה"ל.

בכל מקרה, הבחירות ייערכו במועדן, ואין לאף אחד תירוץ לשבש אותן.

דרשתי מראש הממשלה פגישה מרובעת, עם ראש השב"כ, שלפי החוק אחראי להגנת הדמוקרטיה, ועם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, כדי לוודא שכולם מעודכנים ומתואמים לקראת הבחירות."
בנימין נתניהויאיר לפידבחירות לכנסת

1 תגובות

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עוד מפגר שמצייץ. כל היסטוריה שלו בצבא זה בגלי צה"ל. מעולם לא החזיק רובה, והוא מביע דעות בעניני בטחון. בדיחה מהלכת.
בני מינצר

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