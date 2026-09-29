הנסיך הארי ( שאטרסטוק )

חודש בלבד לאחר שובם לבריטניה יחד עם ילדיהם, הנסיך ארצ'י והנסיכה ליליבט, הדוכס והדוכסית מסאסקס שוקלים לעזוב את הממלכה ולחזור לקליפורניה. הסיבה: משרד הפנים הבריטי עשוי להחליט שלא לממן עבורם אבטחה משטרתית על חשבון משלם המסים.

מקורבים לבני הזוג מסרו בסוף השבוע כי השניים עשויים לעזוב את המדינה אם לא תוענק להם הגנה משטרתית מלאה ממומנת. הדיווח הראשוני על כך פורסם על ידי עורכת ה-Daily Mail, אליסון בוסהוף. הנסיך הארי איבד את זכאותו האוטומטית לאבטחה ממומנת בשנת 2020, כאשר הוא ומייגן פרשו מתפקידיהם המלכותיים ועברו להתגורר בחו"ל. הנסיך ניסה לערער על ההחלטה בערכאות משפטיות, אך עתירותיו נדחו. כעת, חזרתם לבריטניה הובילה לבחינה מחודשת של הנושא על ידי משרד הפנים. במהלך דיון בסדרת הרשת "Palace Confidential", בהשתתפות ריצ'רד אדן, שרה ויין והביוגרף המלכותי רוברט הארדמן, זכה האולטימטום לביקורת חריפה. הפרשן המלכותי ריצ'רד אדן הגדיר את הצעד כ"סוג של סחיטה". פאטימה א-זהרא אל-מנסורי מונתה לראשת ממשלת מרוקו כיכר השבת | 19:59 "זה יהיה מקומם מאוד להעניק לסאסקסים, לאחר שהמלך רק לאחרונה הבהיר שהם אזרחים פרטיים, את האבטחה ששאר בני המלוכה העובדים מקבלים", אמר אדן. "בחיי, זה מגחיך את כל העניין ונראה כמו סוג של סחיטה. זה כאילו הם אומרים, 'נעבור לבריטניה בניסיון לגרום למשלמי המסים לשלם על האבטחה שלנו'". אדן הזהיר כי "ההשלכות של זה עצומות מכיוון שאם הם יקבלו את זה, זה אומר שהארי ומייגן יוכלו לבוא וללכת ועדיין לקבל אבטחה משטרתית, והם יוכלו גם לומר שהם רוצים את אותה אבטחה באמריקה".

הילדים נרשמו לבתי ספר: הארי ומייגן חוזרים לבריטניה אחרי שש שנים ( צילום: העמוד הרשמי )

הפרשן המלכותי הוסיף כי "ייתכן מאוד שמשלמי המסים האמריקאים, שכבר נמצאים תחת לחץ, ימצאו את עצמם נאלצים לשלם גם על האבטחה שלהם. הארי ומייגן יהיו מאושרים לחלוטין. מישהו אחר ישלם את העלויות העצומות הללו".

מנגד, הנסיך הארי טען לא פעם כי כבנו של המלך וכמי ששירת באפגניסטן, הוא חשוף לאיומים חמורים ומגיעה לו הגנה מתאימה.

העיתונאית שרה ויין העריכה כי קבלת האבטחה תהיה מותנית בחזרה לפעילות רשמית. "אם הארי רוצה לקבל אבטחה, הוא ייאלץ לחזור לבצע תפקידים מלכותיים. זה בלתי נמנע. הם לבסוף יגידו לו, 'אתה יכול לקבל את ההגנה, אבל אתה הולך להצטרך להתחיל לעשות כמה תפקידים מלכותיים'", אמרה ויין.

ויין הדגישה: "אני לא מדברת על מייגן, רק על הארי. הוא טוב בדברים האלה, ואם הוא יעשה את זה בעצמו, היא לא חייבת להיות מעורבת".

יצוין כי כיום, אפילו אחיו של המלך צ'ארלס, הנסיך אדוארד והנסיכה אן, אינם זוכים לאבטחה משטרתית במשרה מלאה אלא רק בעת ביצוע תפקידים רשמיים. הנסיך אנדרו, שאינו מבצע עוד תפקידים ייצוגיים, מצוי אף הוא במעמד נפרד.

הנסיך וויליאם ואחיו הארי ( צילום: shutterstock )

נושא אבטחתם של הארי ומייגן עלה לכותרות גם לאחרונה, כאשר בני הזוג נאלצו להוציא את ילדיהם מבית הספר אליו שובצו עם תחילת שנת הלימודים, יומיים בלבד לאחר שנכנסו ללמוד בו. הסיבה: צוות האבטחה הפרטי של משפחת סאסקס היה מודאג מכך שהמרחק והפקקים הכבדים במסלול ההסעות המקורי הקשו על האבטחה.

בשם בני הזוג נמסר אז כי הם "נותרים אסירי תודה לכל המורים והצוות על האהבה, הדאגה והמאמץ שהפגינו למשפחתם", והדגישו כי "אין לפרש בשום אופן החלטה זו כהשתקפות על בית הספר או על הטיפול יוצא הדופן שקיבלו הילדים שם".