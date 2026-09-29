41 שנה בנידונים למוות: שוחרר כי הוא חף מפשע

ארבעה עשורים שלמים בצל עננת ההוצאה להורג התפוגגו ברגע אחד דרמטי. דאגלס סטיוארט קרטר, בן ה-71, שוחרר לחופשי בערבות לאחר 41 שנה שבהן ישב באגף הנידונים למוות ביוטה – כל זאת בעקבות חשדות כבדים לכך שהוא חף מפשע לחלוטין ושנפל קורבן לעלילה משטרתית מושחתת.

הפרשה החלה בשנת 1985, אז נמצאה גופתה של אווה אולסן, קרובת משפחה של מפקד משטרת פרובו, כשהיא נושאת סימני אלימות קשים. למרות היעדרן המוחלט של ראיות פורנזיות או הוכחות חותכות למעורבותו, חבר המושבעים הרשיע את קרטר ברצח על סמך הודאה שנלקחה ממנו בכפייה ועל בסיס עדויות של שני עדים.

אולם, האמת המזעזעת החלה לצוף שנים לאחר מכן: בשנת 2011 הודו חלק מהעדים כי שקרו בבית המשפט בהנחיית המשטרה, לאחר שקיבלו שוחד כספי, מתנות ואיומים מפורשים בגירוש אם לא יפלילו את קרטר. בעקבות התנהגות פסולה זו של גורמי אכיפת החוק, הורה בית המשפט העליון בארה"ב בשנה שעברה על משפט חוזר, שהסתיים כעת בשחרורו המרעיש בערבות.

מקרה זה מצטרף לשורה של תקלות מערכתיות במערכת המשפט האמריקאית. כזכור, בטנסי בוטלה הוצאה להורג ברגע האחרון בשל כשל טכני-רפואי, כאשר הצוות נכשל במציאת וריד מתאים לביצוע ההזרקה הקטלנית. המושל העניק דחייה של שנה שלמה לנידון.

במקביל, בישראל מתקדמת בניית אגף ייעודי לנידונים למוות במרכז הארץ, כפי שעדכן השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. האגף יכלול מתקן תלייה ייעודי שבו יבוצעו גזרי הדין בהתאם לחוק שאושר בכנסת.

גם במדינות אחרות נרשמו מקרים דומים של זיכויים לאחר שנים ארוכות. גלן פורד זוכה בשנת 2014 לאחר 26 שנים בכלא, כאשר העדה היחידה בתיק חזרה בה מעדותה והודתה כי שיקרה. פורד, אפרו-אמריקני ממדינת לואיזיאנה, הורשע ברצח על ידי חבר מושבעים לבן לחלוטין.

מקרהו של קרטר מדגיש את הטראומה העצומה שגרמה המדינה לחף מפשע לאורך עשורים, ומעלה שאלות קשות על אמינות מערכת המשפט הפלילי בארצות הברית.