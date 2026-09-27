גל אלימות רצחני שטף את דרום אפריקה במהלך סוף השבוע האחרון: לפחות 27 בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו בשני מסעות הרג המוניים ונפרדים שהתרחשו במוקדי בילוי ובטברנות מקומיות ברחבי המדינה. האירועים הקשים מצטרפים לסטטיסטיקה העגומה של המדינה, שבה שיעור מקרי הרצח נחשב לאחד מהגבוהים ביותר בעולם.

האירוע הקטלני והגדול מבין השניים התרחש בעיירה וודלה שבמחוז מערב הראנד, בפרובינציית חאוטנג.

על פי דיווחי המשטרה המקומית, שמונה חשודים חמושים הגיעו לטברנה המקומית ופתחו במסע הרג אכזרי. החמושים פתחו תחילה באש לעבר המבלים שעמדו מחוץ למבנה, ולאחר מכן פרצו פנימה והמשיכו לירות לכל עבר ללא הבחנה.

כתוצאה מהירי נרצחו 17 בני אדם - 13 גברים ו-4 נשים. 15 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות שונות. לאחר הטבח, החשודים שדדו את מכשירי הטלפון הסלולריים של הקורבנות ונמלטו מהזירה בשני כלי רכב. בנוסף, שני כלי רכב שהיו במקום הוצתו.

המשטרה פתחה במצוד נרחב אחר שמונת החשודים, ופתחה בתיקי חקירה בגין רצח, ניסיון לרצח וגרימת נזק לרכוש. נכון לשלב זה טרם בוצעו מעצרים, והמניע למסע ההרג אינו ברור.

במקביל לאירוע הקשה בוודלה, התרחש אירוע ירי המוני נוסף במתחם בילוי בעיירה לוונדלה שבאזור קייפטאון. חמושים שפרצו למקום רצחו 10 בני אדם ופצעו 11 נוספים. בעקבות הטבח השני, הודיע מפקד משטרת הכף המערבי על הקמת צוות חקירה מיוחד לאיתור המעורבים. בדומה לאירוע הראשון, גם כאן הרקע למעשה טרם התברר ונמצא תחת בדיקה מאומצת של כוחות הביטחון.