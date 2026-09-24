צנח מהכיס - והאם נעלמה: רגע נטישה מצמרר תועד באוסטרליה ( צילום: מסך )

תיעוד יוצא דופן מאוסטרליה מעורר תשומת לב ברשתות החברתיות, לאחר שקנגורו נראית כשהיא רצה במהירות ברחוב באזור מגורים, כשגור קטן נמצא בכיסה. במהלך התנועה החדה, הגור נשמט מתוך הכיס וצונח אל הקרקע, בעוד האם ממשיכה בדרכה.

המראה, שנמשך שניות ספורות בלבד, עשוי להיראות כנטישה של הגור, אך ההתנהגות של הקנגורו אינה בהכרח מעידה על כך. הכיס של הקנגורו אינו רק "תיק נשיאה" כפי שניתן לחשוב. עבור גור צעיר מדובר בסביבה שבה הוא ממשיך למעשה חלק משמעותי מתהליך ההתפתחות שלו. גורי קנגורו נולדים כשהם זעירים ולא מפותחים, ומיד לאחר הלידה הם מטפסים בכוחות עצמם דרך פרוות האם אל הכיס, שם הם ממשיכים לגדול.

צנח מהכיס - והאם נעלמה: רגע נטישה מצמרר תועד באוסטרליה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18 צנח מהכיס - והאם נעלמה: רגע נטישה מצמרר תועד באוסטרליה ( צילום: רשתות חברתיות )

ככל שהגור גדל, הוא מתחיל לצאת מהכיס לפרקי זמן קצרים, לחקור את סביבתו ולחזור אליו. בשלב מסוים הוא כבר גדול מכדי להיכנס אליו בנוחות, והאם אף יכולה לצמצם את פתח הכיס כך שהגור לא יחזור אליו כפי שעשה כשהיה קטן יותר.

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גם נפילות או יציאות לא מתוכננות מהכיס אינן בהכרח אירוע בלתי שכיח. גורים שכבר נמצאים בשלבי ההתפתחות המתקדמים מתחילים להסתובב מחוץ לכיס, לתרגל קפיצות ולהתרחק מאמם לפני שהם חוזרים אליה. במקרים מתועדים אף נראו גורים שמתקשים להיכנס מחדש לכיס לאחר שגדלו.

כאשר קנגורו חשה סכנה, היא עשויה להגיב במהירות ולהימלט. במרחבים שבהם קנגורו חיות לצד בני אדם, מפגש עם כלי רכב, כלבים או הפרעה פתאומית עלול לגרום להן לברוח.

דווקא משום כך, התמונה שנראית דרמטית כל כך אינה מספיקה כדי לקבוע שהאם "הפקירה" את הגור.

ארגוני הצלת חיות בר באוסטרליה מטפלים במקרים כאלה וממליצים לפנות במהירות למחלצים מקצועיים במקום לנסות לגדל את הגור באופן עצמאי.