התינוק רק החל לזחול וכבר הוא לא נותן לך לזוז? הוא אוחז לך בקצוות השמלה ואת חשה כבולה? כנראה שגם הילד שלכם סובל מחרדת נטישה, אבל אל חשש זה בסדר, זה טבעי, וזה חלק אינטגרלי מהתפתחות התינוק. רוב הפעוטות בסביבות גיל 8 עד 10 חודשים מפתחים חרדת נטישה שבאה בדרך כלל בשילוב של פחד מזרים. בואי לדעת עוד
הרצון להרגיש שליטה בחיים ובמתרחש סביב הוא רצון טבעי שיש במידה זו או אחרת לכל אחד מאתנו. החיים לא מתנהלים כמצופה, יש יותר מדי אירועים שמפתיעים ואף מפחידים אותנו. אילו פעולות שכל כך התרגלנו אליהן, הן בעצם ביטוי לפחד שלנו והרצון להחזיר את השליטה לידינו?