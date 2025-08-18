בגן החיות בסן דייגו, קליפורניה, קואלה תינוקת נשקלה תוך שימוש בצעצוע תמיכה רגשית, במטרה להפחית את חרדת הנטישה שלה מאמה. הצוות בגן החיות השתמש בצעצוע כדי ללוות את הגורה הקטנה במהלך השקילה, מה שעזר להקל על חרדתה מההפרדה. בתיעוד נצפתה הקואלה התינוקת כשהיא חווה רעידות קלות בתחילת התהליך ואף מושיטה יד אל עבר ידו של המטפל.

הסיבה לכך שלא שקלו את הגורה יחד עם אמה נובעת מכמה גורמים: ראשית קשה יותר לתפעל ולשקול את שניהם יחד, ושקילת הגורה עם צעצוע מאפשרת דיוק רב יותר. את הצעצוע ניתן לשקול בנפרד ולהפחית את משקלו הקבוע ממשקל הקואלה, בניגוד לאם שמשקלה יכול להשתנות בהתאם לצריכת מזון ומים יומית.

קואלות ידועות כאחד מיונקי הכיס בעלי תקופת התלות הארוכה ביותר באם. גורי קואלה נולדים קטנטנים, עיוורים וחסרי שיער, ומיד מטפסים לכיס האם, שם הם שוהים כששה חודשים. בתקופה זו, האם היא מקור ההזנה וההגנה היחיד שלהם. בסביבות גיל שישה חודשים, הגורים מתחילים להציץ מהכיס והם ממשיכים להיצמד לאם וללמוד מיומנויות הישרדות חיוניות עד גיל שנה לערך, אז הם מתפזרים ונעשים עצמאיים.