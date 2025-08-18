כיכר השבת
זמן להיפרד

רגע חמוד בגן החיות: קואלה תינוקת מתמודדת עם פחד הנטישה בעזרת צעצוע | צפו

בגן החיות הפחיתו את חרדת הנטישה של הקואלה התינוקת מאמה בעזרת צעצוע, הגורה הקטנה רועדת בתחילת השקילה אך נרגעת בעזרת ידו של המטפל (מעניין)

הקואלה בגן החיות (צילום: רשתות חברתיות)

בגן החיות בסן דייגו, קליפורניה, קואלה תינוקת נשקלה תוך שימוש בצעצוע תמיכה רגשית, במטרה להפחית את חרדת הנטישה שלה מאמה. הצוות בגן החיות השתמש בצעצוע כדי ללוות את הגורה הקטנה במהלך השקילה, מה שעזר להקל על חרדתה מההפרדה. בתיעוד נצפתה הקואלה התינוקת כשהיא חווה רעידות קלות בתחילת התהליך ואף מושיטה יד אל עבר ידו של המטפל.

הסיבה לכך שלא שקלו את הגורה יחד עם אמה נובעת מכמה גורמים: ראשית קשה יותר לתפעל ולשקול את שניהם יחד, ושקילת הגורה עם צעצוע מאפשרת דיוק רב יותר. את הצעצוע ניתן לשקול בנפרד ולהפחית את משקלו הקבוע ממשקל הקואלה, בניגוד לאם שמשקלה יכול להשתנות בהתאם לצריכת מזון ומים יומית.

קואלות ידועות כאחד מיונקי הכיס בעלי תקופת התלות הארוכה ביותר באם. גורי קואלה נולדים קטנטנים, עיוורים וחסרי שיער, ומיד מטפסים לכיס האם, שם הם שוהים כששה חודשים. בתקופה זו, האם היא מקור ההזנה וההגנה היחיד שלהם. בסביבות גיל שישה חודשים, הגורים מתחילים להציץ מהכיס והם ממשיכים להיצמד לאם וללמוד מיומנויות הישרדות חיוניות עד גיל שנה לערך, אז הם מתפזרים ונעשים עצמאיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר