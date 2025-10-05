סמסונג החלה להפיץ עדכון תוכנה למקררי Family Hub החכמים שלה בארה"ב, שמציב לראשונה פרסומות על המכשירים. הפרסומות הן חלק מתוכנית פיילוט, אך קיימת אפשרות שהן יהפכו לחלק קבוע במקררים או במכשירים חכמים אחרים של החברה המצוידים במסכים.

לפי סמסונג, המטרה היא "להעצים את הערך עבור לקוחות המקררים החכמים" ולספק קידומים ומודעות מותאמות לדגמים מסוימים בשוק האמריקאי. המקררים מצוידים במסכים בגודל 21.5 או 32 אינץ', שבהם עד כה יכלו המשתמשים להציג תמונות, סרטונים, מזג אוויר, תזכורות, מדדים ותפריט אינטרנטי, חלקם מחייבים חיבור לחשבון סמסונג ולרשת Wi Fi.

כעת, החברה עושה שימוש בחלק מהמסכים הללו להצגת פרסומות. המודעות יוצגו על מסכי הכיסוי, שמופיעים כשהמסך אינו בשימוש. עיצוב המודעות עשוי להשתנות בהתאם לאפשרויות ההתאמה האישית של מסך הכיסוי, והפרסומות לא יופיעו כאשר המסך מציג מצב אמנות או אלבומי תמונות. במידה שמשתמש אינו מעוניין בפרסומת מסוימת, ניתן להסיר אותה כך שלא תופיע שוב במהלך תקופת הקמפיין.

אפשרויות נוספות למניעת הצגת פרסומות כוללות הצגת תמונות או אמנות על מסך הכיסוי, או ניתוק המקרר מהאינטרנט, אך פתרונות אלה מגבילים את השימוש בפיצ’רים מרכזיים כמו מתכנן הארוחות, רשימת הקניות ומתכונים. למעשה, פחות מחצי מהמכשירים החכמים שנמכרו על ידי יצרנים אחרים היו מחוברים לאינטרנט ב 2023, מה שממחיש את הקושי של חברות טכנולוגיה לגרום למשתמשים להתחבר למכשירי הבית החכמים.

תוכנית הפיילוט של סמסונג מתמקדת במקררים שלה 'ולא בחינם', בעקבות המחירים גבוהים ומכשירים גדולים שקונים בתי אב פעם בכמה שנים, פרסומות עשויות להפוך למקור הכנסה חשוב לחברות הטכנולוגיה. מה גם שחברת סמסונג לא מסרה מידע על הדגמים הספציפיים המושפעים מהעדכון או על תגובות הלקוחות לשינוי.