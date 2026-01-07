בכנס ההאקרים השנתי Chaos Communication Congress שנערך בהמבורג שבגרמניה, עלתה לבמה אקטיביסטית והאקרית אנונימית כשהיא מחופשת לדמות מהסדרה "פאוור ריינג'רס", והדגימה בפני הקהל פריצה לאתרים המזוהים עם ניאו-נאצים.

מאחורי התחפושת עמדה מרתה רוט (שם פיקטיבי), שהשתתפה בהרצאה לצד שני עיתונאים שפרסמו באוקטובר האחרון תחקיר אודות פעילותה.

במהלך ההרצאה הציגה רוט כיצד הצליחה לחדור לשלושה אתרי עליונות לבנה, בהם אתרים שיועדו ישירות לניאו נאצים. לדבריה, האתרים סבלו מרמת אבטחה נמוכה במיוחד, שאפשרה לה גישה למידע רגיש, כולל תמונות משתמשים ומידע שחשף את מיקום העלאתן.

רוט לא הסתפקה בהצגת הפריצה והדלפת המידע, ובשיא ההרצאה פתחה טרמינל על הבמה והחלה למחוק בלייב את שרתי שלושת האתרים בזה אחר זה.

המחיקה, שנמשכה פחות משתי דקות, לוותה בתגובות נלהבות מהקהל. בנוסף נמחקו גם חשבונות מייל של מנהלי האתרים, וכן חשבונות ה-X והסאבסטאק של אחד האתרים, שחלקם שוחזרו בהמשך.

לאחר הכנס אישרה מנהלת אחד האתרים שנפרצו את האירוע בפוסט שפרסמה בחשבון ה-X של האתר, שבו טענה כי מדובר ב“טרור סייבר”. לדבריה, כל האתרים נמחקו בזמן אמת לעיני הקהל, והיא איימה כי תאתר את האחראים וכי “יהיו לכך השלכות”.

הפוסט עורר תגובות רבות מצד תומכי האתרים, שכללו קריאות לחיזוק האבטחה ולפעילות נקמה ברשת.