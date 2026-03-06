כיכר השבת
בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליו

כתב הטלוויזיה הממלכתית האיראנית דיווח מזירת הרס בעיר – ואז נשמעו פיצוצים נוספים שתועדו בזמן אמת (חדשות)

(צילום: מתוך שידורי IRIB)

תקיפה ישראלית נוספת בטהרן תועדה הלילה באופן חריג בזמן שידור חי של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית. כתב רשת IRIB שידר מהמקום שבו נפגעו מבנים בעיר, בזמן שניסה להציג לצופים את היקף הנזק – ואז נשמעו פיצוצים נוספים שנקלטו בשידור.

בתיעוד נראים פיצוצים נוספים המתרחשים באזור בזמן שהכתב עומד בזירה ומדווח על הפגיעה בבתי מגורים בעיר.

על פי הדיווחים, התקיפה התרחשה בשכונת מוריניה בטהרן, כחלק מהמשך התקיפות של ישראל על יעדים ברחבי הבירה האיראנית.

| צילום: צילום: מתוך שידורי IRIB
(צילום: מתוך שידורי IRIB)

דובר דיווח הלילה כי מדובר בגל התקיפות ה-14 שבוצע בטהרן מאז תחילת המלחמה במסגרת מבצע "". במקביל נמשכות גם התקיפות של ארצות הברית וישראל באזורים שונים ברחבי המדינה.

1 תגובות

1
למה לא מפציצים את תחנת השידור?
יעקב

