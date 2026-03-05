איראן עשתה היום הבוקר (חמישי) שוב טעות, כאשר היא תקפה שכנה נייטרלית והוסיפה את אזרבייג׳ן לרשימת מטרותיה.

הבוקר בסביבות 11:00 שעון מקומי, שני מזל"טים שהגיעו מכיוון איראן פגעו במובלעת נחצ'יבאן. אחד מהם הכה ישירות בטרמינל שדה התעופה הבינלאומי. השני התרסק ליד בית ספר בכפר שקראבאד. שני אזרחים נפצעו. ילדים פונו מבתי הספר בסביבה.

משרד החוץ האזרי פרסם גינוי מיידי. "אנו מגנים בתוקף את מתקפות המזל"טים שבוצעו מהשטח של הרפובליקה האיסלמית של איראן", נכתב בהצהרה, שהוסיפה כי באקו "שומרת לעצמה את הזכות לנקוט אמצעי תגובה מתאימים". משרד החוץ בבאקו זימן את השגריר האיראני לשיחת נזיפה ומסר מחאה רשמית.

משרד ההגנה האזרי הלך צעד נוסף. בהצהרה רשמית נמסר כי "הרפובליקה האיסלמית של איראן נושאת באחריות המלאה לאירוע", וכי הצבא "מכין את האמצעים הנדרשים להגנה על שלמות הטריטוריה והריבונות של אזרבייג'ן". הניסוח היה חד: "מעשי התוקפנות הללו לא יישארו ללא מענה".

זמן קצר לאחר האירוע התייחס גם נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב לתקיפה והגדיר אותה "פעולת טרור". לדבריו, אזרבייג'ן לא תותיר את המתקפה ללא תגובה.

תמונות השברים שפורסמו מהמקום מעלות שאלה שמערכת הביטחון בבאקו בודקת ברצינות. לפי מומחים, בבדיקה ראשונית של שברי אחד הכלים זוהה סימון בכתב קירילי, ממצא שמעלה גם אפשרות של זיקה רוסית או שימוש במרכיבים שהגיעו משם. עם זאת, בשלב זה אין קביעה סופית לגבי זהות המזל"טים, והבדיקה נמשכת.

מה שהופך את המתקפה לחמורה הוא ההקשר הדיפלומטי שקדם לה. שר החוץ האזרי ג'ייחון ביירמוב הבהיר עוד בינואר בשיחה עם עמיתו האיראני כי "אזרבייג'ן לעולם לא תאפשר לשטחה או למרחבה האווירי לשמש כל מדינה לביצוע מבצעים צבאיים נגד שכנתה איראן או כל מדינה אחרת". לפי גורם מדיני בבאקו, אותו מסר הועבר גם לגורמים בישראל. ב 1 במרץ, יום אחרי פרוץ הלחימה, חזר ביירמוב על אותו מסר לטהראן.

מומחה ביטחוני בבאקו אמר כי בטהראן ממשיכים לקדם נרטיב שלפיו ישראל השתמשה בשטח אזרי לתקיפות, טענה שאזרבייג'ן מכחישה מכל וכל. לדבריו, "הם מחפשים הצדקה וממחזרים טענה שאין לה בסיס", והלחץ במערכת האיראנית מתורגם לעוד מטרות בזירה הקרובה.

מלבד זאת, נחצ'יבאן אינה רק נקודה על המפה. המובלעת נתפסת בבאקו ובוושינגטון כחוליה מרכזית במסדרון זנגזור, ציר מסחר גדול שמקודם גם בתמיכת גורמים בארצות הברית ושאמור לחבר בין אזרבייג'ן ומדינות מרכז אסיה לאירופה ולהקטין תלות במסלולים העוברים דרך רוסיה ואיראן. בטהראן מתייחסים לפרויקט הזה כאתגר אסטרטגי ולא רק כלכלי, ופגיעה בנחצ'יבאן נתפסת גם כפגיעה ביוזמה כולה.

לאזרבייג'ן יש מקום מיוחד בנוף הגיאופוליטי שאיראן יצרה סביב עצמה, ולא רק בגלל הגבול המשותף. באיראן חי מיעוט אזרי גדול שמספרו מוערך בעשרות מיליונים, והיחסים בין המשטר בטהראן לבין הזהות האזרית היו לאורך השנים מקור למתח פוליטי ותרבותי.

בבאקו מזכירים גם את ייחודה של אזרבייג'ן בעולם המוסלמי בכל הנוגע לחיי קהילה יהודיים. לפי הערכות, באזרבייג'ן חיים כ 30 אלף יהודים. קרסנאיה סלובודה, ליד העיר קובה בצפון המדינה, מכונה לעיתים "ירושלים של הקווקז" ונחשבת ליישוב יהודי בולט באזור. בבאקו אומרים כי תקיפת אזרבייג'ן היא גם תקיפה של המדינה המוסלמית שמקיימת את הקשרים העמוקים ביותר עם ישראל ועם הקהילה היהודית.

אמנם צבא אזרבייג'ן אינו הגדול באזור, אך הוא צבר ניסיון קרבי במלחמות נגורנו קרבאך וחמוש בנשק מתקדם, כולל מערכות מישראל ומטורקיה. מעבר לכך, בבאקו מזכירים שפגיעה באזרבייג'ן היא בפועל גם אתגר לטורקיה, בעלת בריתה ומדינת נאט"ו. בזמן שאיראן נלחמת במקביל מול ארצות הברית וישראל, פתיחת חזית נוספת מול באקו ואנקרה נתפסת בבאקו כמהלך שמסבך עוד יותר את טהראן.