נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נערך לפטר את השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם, כך מסרו מקורות המעורים בפרטים לעיתון וול סטריט ג'ורנל.

לפי הדיווח, טראמפ כבר החל לפנות ליועצים ולחברי קונגרס מהמפלגה הרפובליקנית בבקשה להציע שמות של מועמדים אפשריים שיחליפו את נואם בתפקיד.

הדיווח פורסם שעות לאחר שנואם, בת 54, התמודדה עם ביקורת חריפה מצד חברי קונגרס דמוקרטים במהלך עדותה בפני ועדת המשפט של בית הנבחרים ביום רביעי. במהלך הדיון נשאלה נואם על שני אירועי ירי קטלניים שבוצעו בידי סוכנים פדרליים של משטרת ההגירה.

בעדותה הביעה נואם תנחומים למשפחותיהם של אלכס פרטי ורנה גוד שנהרגו באותם אירועים, אך סירבה להתנצל על מותם וטענה כי מדובר בטרוריסטים.

במקביל היא הכחישה תחת שבועה כי המחלקה לביטחון המולדת הקימה מאגר מידע של אזרחים אמריקנים שהשתתפו במחאות נגד פעילות סוכני ההגירה הפדרליים. זאת לאחר שראש מערך האכיפה בגבול בבית הלבן, טום הומן, אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי ברצונו ליצור "מאגר מידע של אנשים שנעצרו במהלך מחאות נגד פעולות של סוכנות ICE", כך לפי חבר הקונגרס הדמוקרטי לו קוריאה מקליפורניה.

נואם אמרה בתגובה כי אינה יודעת מדוע הומן אמר זאת, והדגישה כי הוא אינו עובד במחלקה לביטחון המולדת. לדבריה, "אנחנו לא יוצרים מאגר מידע כזה".

על פי הדיווחים, טראמפ כעס בין השאר על קמפיין פרסומי בהיקף של כ-200 מיליון דולר שבו הופיעה נואם וקראה למהגרים בלתי חוקיים לעזוב את ארצות הברית, לאחר שלטענתו הוצג כאילו הוא אישר את המהלך – דבר שלדבריו לא קרה.