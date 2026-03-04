כיכר השבת
שפני הניסוי של טראמפ

לראשונה בהיסטוריה: ארה"ב חנכה את טיל ה-PrSM המתקדם בשדה הקרב האיראני | תיעוד

ארה"ב הודיעה היום כי חנכה לראשונה בשימוש בשדה הקרב את הטיל מסוג PrSM | מדובר בפעם הראשונה שארה"ב משתמש בטיל המתקדם - ואלו היכולות שנחשפו היום (חדשות)

טיל prsm בפעולה
טיל prsm בפעולה| צילום: צילום: סנטקום
טיל prsm בפעולה (צילום: סנטקום)

​בפעם הראשונה בהיסטוריה, צבא שיגר את טילי הדיוק לטווח רחוק, המכונים PrSM, בקרב, כך מסר אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), בהצהרה מצולמת שפורסמה אמש.

הדברים מגיעים על רקע אישור רשמי של ארצות הברית לגבי השימוש המבצעי הראשון בטיל החדש, המשוגר מהקרקע, כחלק מהתקיפות המשולבות של כוחות אמריקניים וישראליים נגד יעדים באיראן. דיווחים בנושא החלו להתפרסם בימים האחרונים, כעת קיבל הדבר אישור רשמי.

​התקיפות המשותפות, שהחלו בשבת האחרונה, נמשכו היום זה היום החמישי ברציפות.

בתגובה למבצע, שיגרה איראן עד כה למעלה מ-500 טילים וכ-2,000 כטב"מים מתאבדים לעבר שורה של מדינות באזור המזוהות עם ארצות הברית. בין המדינות שדיווחו על תקיפות איראניות בשטחן נמנות ישראל, בחריין, קטאר, ירדן, ערב הסעודית, עומאן, כווית ואיחוד האמירויות, כאשר נזקים תועדו באתרים צבאיים ואזרחיים כאחד בעקבות חדירת המערכות או פגיעת שברי יירוט.

​טיל ה-PrSM (Precision Strike Missile) שנכנס כעת לשימוש מבצעי, מייצג את הדור הבא של הארטילריה הרקטית של צבא ארצות הברית ונועד להחליף את מערכת ה-ATACMS הוותיקה.

הוא מסוגל להגיע לטווחים של למעלה מ-499 קילומטרים, ובשל תכנונו הקומפקטי ניתן להכניס שני טילים לכל מארז שיגור של מערכות ה-HIMARS, מה שמכפיל את כוח האש בשטח.

הטיל טס במהירות היפר-סונית העולה על מאך 5, מה שמקשה על מערכות הגנה אווירית ליירטו, והוא מצויד ביכולות ביות מתקדמות המאפשרות פגיעה במטרות ניידות בים וביבשה.

צפו בתיעוד שפרסם היום סנטקום.

