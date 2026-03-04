כיכר השבת
דרמה לחופי סרי לנקה: 80 הרוגים בספינת המלחמה האיראנית שהותקפה ע"י צוללת אמריקנית

לאחר הצהרתו של מזכיר המלחמה פיט הגסת' על הטבעת ספינת מלחמה איראנית מול חופי סרי לנקה | לפי הרשויות המקומיות, 80 מלחים של הצי האיראני נהרגו במתקפה האמריקנית | הספינה שבה מטקס בינלאומי כאשר הותקפה על ידי צוללת אמריקנית (בעולם)

​כפי שדיווחנו מוקדם יותר, שר ההגנה של , פיט הגסת', הודיע במהלך תדרוך בפנטגון כי צוללת אמריקנית הטביעה ביום רביעי ספינת מלחמה איראנית במים בינלאומיים.

לפי דברי הגסת', התקיפה שבוצעה באמצעות טורפדו מול חופי סרי לנקה היא "התקיפה הראשונה מסוג זה נגד אויב מאז מלחמת העולם השנייה".

​סגן שר החוץ של סרי לנקה מסר לכלי התקשורת המקומיים כי לפחות 80 חיילים איראנים ואנשי צוות נהרגו כתוצאה מהפגיעה בכלי השיט. כוחות החילוץ המקומיים הצליחו למשות מספר גופות מהמים ולחלץ 32 מלחים פצועים שהועברו לטיפול רפואי בבית חולים בעיר גאלה. על פי נתוני הרשויות, על סיפון הספינה שהו כ-180 אנשי צוות בזמן האירוע, ומאמצי החיפוש אחר הנעדרים נמשכים.

הספינה שהוטבעה היא הפריגטה IRIS Dena, אשר שידרה אות מצוקה ביום רביעי בשעות הבוקר המוקדמות. במיקום המרוחק כ-75 קילומטרים מחופי דרום סרי לנקה פתחו כוחות הצי וחיל האוויר המקומיים במבצע סריקות, אולם דובר הצי של סרי לנקה ציין כי לא זוהו כלי שיט או מטוסים נוספים בקרבת מקום ברגעי הטביעה.

​הפריגטה הייתה בדרכה חזרה ל לאחר שהשתתפה במפגן צי בינלאומי שהתקיים בחודש שעבר בעיר וישאקפאטנאם שבהודו. גורמים בשגרירות איראן בקולומבו שלחו נציגים לשוחח עם הניצולים כדי לנסות ולשחזר את רצף האירועים שהוביל לטביעה המהירה.

​התקרית הימית החריגה נרשמה ביום החמישי למבצע התקיפות של ארצות הברית וישראל בשטח איראן, שהחל לאחר חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי.

