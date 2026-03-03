כיכר השבת
לא לומדים: שר החוץ האיראני ערך מסיבת עיתונאים בבית ספר 

בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר כי "זה מאוחר מדי" להידברות לאחר השמדת היכולות הצבאיות של טהרן, משרד החוץ האיראני מנסה לייצר מצג של עמידה איתנה מתוך כיתת לימוד | הנשיא פזשכיאן קורא ללכידות לאומית, אך מודה: "התנאים מיוחדים" (העולם הערבי)

שר החוץ במסיבת העיתונאים (צילום: רשתות ערביות )

תמונת המצב ב נראית עגומה מתמיד, כאשר המדינה מתמודדת עם השלכות של תקיפות נרחבות שהותירו את הנהגתה ואת כוחה הצבאי פגועים קשות. בצעד שעורר תמיהה בחר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, לקיים מסיבת עיתונאים חריגה בתוך כיתת לימוד בבית ספר שהופצץ בטהרן.

במהלך מסיבת העיתונאים, השתמש בקאי בלוח ובשולחנות הכיתה כרקע להצהרותיו, תוך שהוא מאשים את ישראל ואת ארצות הברית בערעור הביטחון האזורי.

גורמים שונים ציינו כי מדובר בשימוש ציני במוסד חינוכי כחלק מאסטרטגיה תקשורתית, במיוחד מצד משטר ששיגר בעצמו טילים לעבר שדות תעופה, בתי מלון ומבני מגורים בשש מדינות שונות. למרות ההרס הנראה לעין, במשרד החוץ האיראני ממשיכים לשדר מסר לפיו הם פועלים מתוך עמדת כוח, וטוענים כי הדרך היחידה לעצור את המלחמה היא הפסקת "התוקפנות" נגדם.

הציוץ של טראמפ (צילום: מסך)

מנגד, נשיא ארה"ב הבהיר בציוץ ברשת X (לשעבר טוויטר) כי מבחינתו, מאזן הכוחות השתנה ללא היכר. "ההגנה האווירית שלהם, חיל האוויר, חיל הים וההנהגה – כולם אינם", כתב טראמפ. הנשיא הוסיף כי האיראנים מעוניינים כעת לדבר, אך הגיב בנחרצות: "אמרתי שזה כבר מאוחר מדי!".

בתגובה למצב המחמיר וללחץ הבינלאומי, פרסם נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהרה המנסה להרגיע את הציבור פנימה. פזשכיאן הודה כי "התנאים הם מיוחדים", אך טען כי המדינה לא עצרה את פעילותה. לדבריו, הוא נמצא בקשר ישיר עם המושלים במחוזות השונים והאציל להם סמכויות כדי לקבל החלטות מהירות בהתאם לתנאים המקומיים. "לכידות לאומית היא הנכס העיקרי שלנו", סיכם הנשיא האיראני, בניסיון לשמור על יציבות שלטונית אל מול המציאות המפוררת בשטח.

הציוץ של נשיא איראן (צילום: מסך)

בעוד האיראנים מקווים כי מועצת הביטחון של האו"ם תתערב לטובתם, נראה כי בשלב זה, ארצות הברית אינה ממהרת להושיט יד למשא ומתן, ומשאירה את טהרן להתמודד מול מה שהביאה על עצמה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

