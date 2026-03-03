שכונת נארמק בטהרן - צילום: רשתות חברתיות שכונת נארמק בטהרן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59 שכונת נארמק בטהרן ( צילום: רשתות חברתיות )

תמונה סוריאליסטית קידמה הבוקר את פניהם של תושבי שכונת נארמק בטהרן: עשן סמיך מיתמר מעל בניין של משמרות המהפכה, וברחובות הסמוכים.

מסמכים המסומנים "סודי ביותר" התעופפו ברוח והתפזרו על המדרכות, וחשפו את סודותיה הכמוסים ביותר של יחידת העילית האיראנית. התקיפה האווירית, שכוונה ללב המערך הטכנולוגי של המשטר, חשפה כי הבניין שהופצץ שייך ליחידת הסייבר של משמרות המהפכה. בין הניירות שנחתו על הכביש נמצא מסמך רשמי המציין את שמו של מילאד מנסורי, מי שעומד בראש קבוצת ההאקרים הידועה לשמצה "שהיד באבאאי". מדובר באותה קבוצה הפועלת תחת הכינוי "הנוקמים הסייבריים" (Cyber Avengers), שחבריה נמצאים תחת הכוונת של ארצות הברית, אשר הציבה פרסים כספיים על ראשם. אך הדרמה לא נעצרה רק בין הריסות הבניין. באותו זמן ממש, הרשת החברתית עבר טלטלה. חשבונות רבים של "סייבריסטים" – אותם אנשי משמרות המהפכה שהתחזו ברשת לתומכיו של רזא פהלווי (בנו של השאה) כדי לזרוע בלבול – נאלמו דום. נראה כי הפיצוץ הפיזי בנארמק שיתק באופן מיידי את מערך התעמולה הדיגיטלי של היחידה.

בין המסמכים הדרמטיים שנמצאו, נחשף גם הצד הבירוקרטי והיומיומי של מערך הסייבר: צו של משמרות המהפכה המעניק יום חופשה נוסף בתשלום כגמול על "שקידה בהשלמת המשימות שהוקצו". נראה כי עבור אותם סוכני צללים, הבונוס על עבודתם החשאית נחשף לעיני כל, רגע לפני שהבניין והשרתים שבו הפכו לאפר.

האם מדובר במכה אנושה ליכולות הסייבר של איראן, או רק בקצה הקרחון של מלחמה חשאית שעולה כעת אל פני השטח?