דרמה בטהרן: שר החוץ האיראני מודה - איבדנו את השליטה המבצעית על הכוחות בשטח

בלב העימות הישיר מול ארה"ב וישראל, שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י חושף מציאות מדאיגה של אנרכיה פיקודית | בראיון מטלטל לאל-ג'זירה הוא מודה: יחידות הצבא פועלות באופן עצמאי ומבודד, והתקיפות נגד מדינות שכנות - "לא היו בחירה שלנו" (העולם הערבי)

שר החוץ האיראני, עבאס אראגצ'י, | מתוך סרטון המוסד (צילום: מסך)

בעוד המזרח התיכון בוער, נראה כי בטהרן מתחילים להודות שהשליטה על "מכונת המלחמה" חומקת מידיהם. שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, סיפק הצצה נדירה ומדאיגה למה שנראה כקריסת שרשרת הפיקוד והשליטה (פו"ש) של הרפובליקה האסלאמית. לדבריו, הכוחות המזוינים של נמצאים כעת במצב של "בידוד מסוים", כשהם פועלים ללא הנחיות ישירות מהדרג המדיני בזמן אמת.

"ובכן, ייתכן שיש סיכון. הייתי בקשר עם כולם. כפי שאמרתי, במיוחד עם שרי החוץ של קטאר ועומאן. הסברתי להם שמה שקרה בעומאן לא היה הבחירה שלנו. אה... כבר אמרנו לכוחות המזוינים שלנו להיזהר לגבי המטרות שהם בוחרים. למעשה, אתם יודעים, היחידות הצבאיות שלנו הן כעת, למעשה, עצמאיות ומבודדות במידה מסוימת והן פועלות על סמך הנחיות... אתם יודעים, הנחיות כלליות שניתנו להן מראש."

הצהרותיו של אראקצ'י מגיעות על רקע תקרית חמורה בה כטב"מים איראניים פגעו בנמל דוקם שבעומאן, פצעו עובד זר והחטיאו בנס מכלי דלק.

בשיחות דחופות שקיים עם שרי החוץ של עומאן וקטאר, ניסה אראקצ'י להרחיק את הממשל מהאחריות הישירה לתקיפה. הוא הבהיר כי מה שקרה בעומאן "לא היה הבחירה שלנו", וחשף כי יחידות הצבא פועלות על דעת עצמן.

לפי דבריו עולה תמונה של צבא שבו אין שרשרת פיקוד ושליטה ממשית לכוחות הלוחמים בשטח. כל יחידה וכל משגר קיבלו הרשאה "לירות לפי ראות עיניהם", תוך שהם נסמכים על הנחיות כלליות שניתנו להם מראש, ללא יכולת של הדרג המרכזי לעצור או לכוון את האש.

בעוד אראקצ'י מנסה להסביר את ה"טעות" בעומאן בתירוצים של נתק פיקודי, ארה"ב לא המתינה להסברים. פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הגיב בעוצמה ותקף כלי שיט איראניים במפרץ עומאן. הנשיא דונלד טראמפ אף הצהיר כי תשעה כלי שיט איראניים הוטבעו כתוצאה מהתגובה האמריקנית.

2
שקרנים בני שקרנים
מור
1
זאת ההזדמנות לרוצץ את ראש הנחש, לא להסס, להמשיך את הכתישה
צבי

