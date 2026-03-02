פורים בצל המלחמה עם איראן | ההנחיות ההלכתיות של הראשון לציון

אשר שאלוני בעקבות המלחמה, איך לקיים את מצות ימי הפורים בימים אלו, ובפרט בשעת קריאת מגילת אסתר, אציין מספר הלכות שהובאו בהרחבה בספרנו ילקוט יוסף פורים (תש"פ).

א. חשוב לציין כי הדבר פשוט הוא שחובה להישמע לכל הנחיות פיקוד העורף שהינם מצילות חיים, "והם בכלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

ב. לכן חשוב ביותר בימים אלו לשהות במקומות הקרובים למקום מוגן, ואין לעשות שמחת פורים במקומות שאינם קרובים למקום מוגן.

ג. אין יוצאים ידי חובה בשמיעת מקרא מגילה דרך אמצעים טכנולוגיים כמו למשל, "רדיו", "זום", "טלפון", או בכל אמצעי טכנולוגי אחֶר, אפילו שידור ישיר ששומעים באופן מידי. אלא רק בשמיעה ישירה מבעל הקורא ללא כל אמצעי אחר.

ד. משום כך יש להקפיד על ק ריאת המגילה שתיעשה בבתי כנסת ובתי מדרש רק במקומות הקרובים מיידית למקום מוגן, המספיק לכל המתפללים, או במקלטים.

ה. אם במשך קריאת המגילה נשמעה אזעקה, על הצבור כולם להתפנות מיידית למקלט או למרחב מוגן, ולהפסיק את קריאת המגילה, ולהשתדל לא לדבר כלל, ויכולים להמשיך את הקריאה במרחב המוגן אם אפשר, ואם אי אפשר ימשיכו את קריאת המגילה בבית הכנסת לאחר הוראת פיקוד העורף לחזור לשגרה.

ו. בכל מקרה, כשהפסיקו בקריאת המגילה לצורך הליכה למרחב מוגן ואפילו הפסיקו בדיבור, ואפילו שהו זמן רב - כדי לגמור את כל המגילה ויותר, כשחוזרים לקרות את המגילה צריך להמשיך ולקרוא מהיכן שהקורא עצר, ולא יחזור ויברך שוב. ואם הפסיקו בדיבור מיד לאחר ברכות הראשונות של המגילה ולא הספיקו עדיין לקרוא את המגילה, צריך לחזור ולברך שוב, מלבד ברכת שהחיינו.

ז. אם שמעו הציבור רוב קריאת המגילה שהן שישה פרקים, ונצרכו להתפנות לביתם יכולים להשלים קריאת המגילה מתוך חומש בביתם.

ח. גם הנשים חייבות בקריאת המגילה ולכן עליהם לדאוג שיישמעו את המגילה מבעל קורא במקום מוגן או קרוב לשם כהוראת פיקוד העורף.

ט. אין לברך ברכה אחרונה ברכת הרב את ריבנו אלא בעשרה ואפילו עשרה נשים מצטרפות לברכה. בדיעבד גם אם הפסיקו בדיבור בין סוף קריאת המגילה לברכה אחרונה, כגון , ש נצרכו להתפנות למקום מוגן בסוף קריאת המגילה לפני ברכה אחרונה, שחוזרים אחר כך למקום הקריאה, ויש שם ציבור עשרה, יברכו ברכת הרב את ריבנו ואפילו אם שחו בדיבור בין סוף קריאת המגילה לברכה אחרונה.

י. נכון להיום ערב פורים י" ג באדר תשפ"ו שווי מחצית השקל הינו עומד על סך מאה ואחד - 101 ₪. ומי שאינו יכול ייתן סכום זה לכל בני ביתו, לפחות ייתן על עצמו שיעור זה, ולשאר בני ביתו כפי שיכול ולכל הפחות שלשה חצאי שקלים. וראוי ונכון לתת שיעור זה היום שהינו צום תענית אסתר בתפילת המנחה סמוך לקריאת המגילה, חשוב לתת סכום למוסדות של תורה שמחזיקים בני ישיבות ואברכים.

יא. שיעור מצוות מתנות לאביונים, מצד הדין יוצאים ידי חובה שיעור שווה פרוטה, ונכון להדר בשווי שיעור סעודה כולל שתייה, בערך שווי של עשרים וחמש שקלים לכל אביון סה"כ 50 ₪ לכל אדם מעל גיל מצוות.

ויה"ר שהקב"ה יעשה עימנו נסים ונפלאות כפי שעשה בימי אבותינו בימים ההם בזמן הזה, ויחיש משיח צדקנו במהרה בימנו אכי"ר.