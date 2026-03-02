הוטלו 600 חימושים"אוקיי מטיל" | תיעוד דרמטי: לראשונה - ניתן לראות שיגורים בטהראן מתא הטייסחיל האוויר הטיל יותר מ-600 חימושים בטהרן ב-5 מטסים | דובר צה"ל מפרסם לראשונה תיעוד מתא הטייס מרגעי הטלת הפצצות ממטוס חיל האוויר מעל שמי טהרן | צפו (חדשות מלחמה)כיכר השבת1תגובותהטלת החימושים בשמי טהרן - צילום: דובר צה"להטלת החימושים בשמי טהרן| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:19הטלת החימושים בשמי טהרן (צילום: דובר צה"ל)איראןחיל האווירטהרןמטסטהראןתא הטייסחימושיםמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (84%)לא (16%)תוכן שאסור לפספס:1,050 קמ"ש: הנשק האיראני החדש נגד המל"טיםדוד הכהן וב. ניסני|13:30דרמה בטהרן: שר החוץ האיראני מודה - איבדנו את השליטה המבצעית על הכוחות בשטחדני שפיץ|13:26"אמא", "הצילו" | כך המשתתפים בהלוויה בבית שמש הסתתרו במטח האחרון • צפוחנני ברייטקופף|12:52 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1כל הכבוד לאבא שבשמיים שנותן כל כך הרבה סיעתא דשמייא לטייסי חיל האוויר שלנואימוגים לתגובה👎1טראמפ16:17 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:היום השלישי ל'שאגת הארי': צבא ארה"ב סופג מכות בכנף דני שפיץ|11:53חיסול חמינאי ובכירי המשטר בפעולה מתואמת ישראל-ארה"בדוד הכהן וב. ניסני|11:41הרוח מעל טהראן: האם החמקן הכי סודי של ישראל נחשף במבצע שאגת הארי?דני שפיץ|10:32
