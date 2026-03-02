כיכר השבת
הוטלו 600 חימושים

"אוקיי מטיל" | תיעוד דרמטי: לראשונה - ניתן לראות שיגורים בטהראן מתא הטייס

חיל האוויר הטיל יותר מ-600 חימושים בטהרן ב-5 מטסים | דובר צה"ל מפרסם לראשונה תיעוד מתא הטייס מרגעי הטלת הפצצות ממטוס חיל האוויר מעל שמי טהרן | צפו (חדשות מלחמה)

כיכר השבת
1תגובות
הטלת החימושים בשמי טהרן
הטלת החימושים בשמי טהרן| צילום: צילום: דובר צה"ל
הטלת החימושים בשמי טהרן (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כל הכבוד לאבא שבשמיים שנותן כל כך הרבה סיעתא דשמייא לטייסי חיל האוויר שלנו
טראמפ

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר