תיעוד מחריד "אמא", "הצילו" | כך המשתתפים בהלוויה בבית שמש הסתתרו במטח האחרון • צפו בעיר בית שמש מתקיימת בשעה זו הלוויתו של הנרצח אורן כץ הי״ד ושל שרה ורונית אלימלך הי"ד בבית העלמין דרך החיים בעיר | באמצע הלוויה נשמעה אזעקה והמשתתפים הגנו על ראשם עם הידיים | תיעוד (חדשות בארץ)

חב חנני ברייטקופף כיכר השבת | 12:52