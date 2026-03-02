כיכר השבת
"אמא", "הצילו" | כך המשתתפים בהלוויה בבית שמש הסתתרו במטח האחרון • צפו

בעיר בית שמש מתקיימת בשעה זו הלוויתו של הנרצח אורן כץ הי״ד ושל שרה ורונית אלימלך הי"ד בבית העלמין דרך החיים בעיר | באמצע הלוויה נשמעה אזעקה והמשתתפים הגנו על ראשם עם הידיים | תיעוד (חדשות בארץ)

הלוויה כעת בבית שמש
הלוויה כעת בבית שמש| צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א
הלוויה כעת בבית שמש (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

העיר חטפה אתמול (ראשון) מכה קשה מנשוא, כאשר טיל שפגע פגיעה ישירה במקלט גרם למותם של עשרה יהודים.

במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו הבוקר (שני) כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן. באסון נרצחו תשעה אזרחים.

עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מהנרצחים: שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד - מתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', אורן כ"ץ הי"ד וגבריאל ברוך רווח הי"ד.

ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לבדיקות קליניות משפטיות, עדכן: "לפני מספר שעות הובאו גופותיהם של תשעת ההרוגים באסון בבית שמש. ביצענו הליך זיהוי באמצעות שיטות מדעיות שונות ובשיתוף משטרת ישראל".

לדבריו: "מדובר באירוע המורכב והקשה ביותר שטיפלנו בו מאז תחילת מבצע '' ולכן מאמצי הזיהוי נמשכו מספר שעות. אנו משתתפים בצער המשפחות בשעה קשה זו".

היום כאמור נערכו הלוויתם של אורן כץ, שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד, בבית הלוויות בעיר.

באמצע הלוויה בבית העלמין בבית שמש נשמעה אזעקה, והמשתתפים המובהלים נאלצו למצוא פינות מסתור חשופות, כדי להסתתר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

