חילוץ הגופות מזירת האסון בבית שמש, אתמול ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו הבוקר (שני) כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן. באסון נרצחו תשעה אזרחים.

עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מהנרצחים: שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד - מתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', אורן כ"ץ הי"ד וגבריאל ברוך רווח הי"ד. ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לבדיקות קליניות משפטיות, עדכן: "לפני מספר שעות הובאו גופותיהם של תשעת ההרוגים באסון בבית שמש. ביצענו הליך זיהוי באמצעות שיטות מדעיות שונות ובשיתוף משטרת ישראל". לדבריו: "מדובר באירוע המורכב והקשה ביותר שטיפלנו בו מאז תחילת מבצע 'שאגת הארי' ולכן מאמצי הזיהוי נמשכו מספר שעות. אנו משתתפים בצער המשפחות בשעה קשה זו".

ד״ר ריקרדו נחמן - צילום: עוז שכטר, לעמ ד״ר ריקרדו נחמן | צילום: צילום: עוז שכטר, לעמ 10 10 0:00 / 1:00 ד״ר ריקרדו נחמן ( צילום: עוז שכטר, לעמ )

מומי אלימלך, בנה של שרה הי"ד ואח של רונית הי"ד שנרצחו באסון שיתף: "ידעתי שרונית אחותי ואמא שלי נרצחו ולא מוצאים אותן. קרס המקלט, בית הכנסת, היו חיפושים ולא מצאו אותן.

"בסוף מצאו אותן זרוקות באיזה פינה. אמא שלי מחזיקה לאחותי את היד ואחותי אוחזת בידה של אימי. הן לא נפרדו. בחייהן ובמותן לא נפרדו".

"זה היום הכי קשה בחיים שלי. אני אפילו לא מעכל מה שקרה לי. הייתי במיטה ופתאום שמעתי בום. הכל נפל עלי על הראש, כל הבית שבניתי נהרס ונשבר".