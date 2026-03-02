כיכר השבת
"אירוע מורכב והשה ביותר"

זוהו כל גופות הנרצחים באסון הנורא בבית שמש | זו הסיבה לעיכוב בזיהוי

במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש | ד״ר ריקרדו נחמן: "מדובר באירוע המורכב והקשה ביותר שטיפלנו בו מאז תחילת מבצע שאגת הארי" (בארץ)

חילוץ הגופות מזירת האסון בבית שמש, אתמול (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו הבוקר (שני) כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מ. באסון נרצחו תשעה אזרחים.

עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מהנרצחים: שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד - מתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', אורן כ"ץ הי"ד וגבריאל ברוך רווח הי"ד.

ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לבדיקות קליניות משפטיות, עדכן: "לפני מספר שעות הובאו גופותיהם של תשעת ההרוגים באסון ב. ביצענו הליך זיהוי באמצעות שיטות מדעיות שונות ובשיתוף משטרת ישראל".

לדבריו: "מדובר באירוע המורכב והקשה ביותר שטיפלנו בו מאז תחילת מבצע '' ולכן מאמצי הזיהוי נמשכו מספר שעות. אנו משתתפים בצער המשפחות בשעה קשה זו".

ד״ר ריקרדו נחמן
ד״ר ריקרדו נחמן | צילום: צילום: עוז שכטר, לעמ
ד״ר ריקרדו נחמן (צילום: עוז שכטר, לעמ)

מומי אלימלך, בנה של שרה הי"ד ואח של רונית הי"ד שנרצחו באסון שיתף: "ידעתי שרונית אחותי ואמא שלי נרצחו ולא מוצאים אותן. קרס המקלט, בית הכנסת, היו חיפושים ולא מצאו אותן.

"בסוף מצאו אותן זרוקות באיזה פינה. אמא שלי מחזיקה לאחותי את היד ואחותי אוחזת בידה של אימי. הן לא נפרדו. בחייהן ובמותן לא נפרדו".

"זה היום הכי קשה בחיים שלי. אני אפילו לא מעכל מה שקרה לי. הייתי במיטה ופתאום שמעתי בום. הכל נפל עלי על הראש, כל הבית שבניתי נהרס ונשבר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר