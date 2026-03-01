אחרי האסון הכבד בבית שמש: הדגש "הקריטי" של פיקוד העורף

רמ"ח מיגון פיקוד העורף אל"מ איתי זמיר מסר הלילה (בין ראשון לשני), ברקע האסון הכבד בבית שמש שבו נרצחו תשעה בני אדם, הנחייה לתושבים - שבה הרחיב על שהייה בממ"ד ועל ההגנות שיש במקום. למרות שלא מדובר לעיתים בהגנה הרמטית.

"בעקבות המקרה הקשה והמצער בו נפגעו אזרחים, בעת שהיה במקלט, חשוב לי להסביר מספר דברים", פתח זמיר: "אף אמצעי מיגון אינו הרמטי ומגן ב-100% מהמקרים. לא מקלט, לא ממ"ד, לא מחסה - וגם לא חדר מדרגות או חלל פנימי".

הוא הוסיף: "אבל, ויש כאן דגש קריטי: במבחן התוצאה מול איראן המקלטים והממ"דים הצילו חיים של עשרות אלפי אנשים. גם בפגיעות בעלות הדף הרסני מי שהיה במקלט או בממ"ד - ניצל.

לדבריו, "המקלט בנוי מתקרה וקירות מבטון מחוזק ועובי משמעותי המתכוננים לספוג ולבלום לחצי הדף ורסיסים כבדים. זאת במטרה להבטיח שהמקלט יספק את רמת המיגון הגבוהה ביותר אל מול מגוון רחב של איומים. הקפידו על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים".

בזירה הנוראה בבית שמש, שהו הנרצחים בתוך מקלט ציבורי. שעות לאחר הפגיעה התברר כי המיגון של המקלט לא היה עדכני. עוד עולה כי חיל האוויר לא שיגר מיירט מסוג "חץ" ליירוט הטיל הבליסטי שפגע במבנה.

לפי הדיווח בחדשות 12, ככל הנראה, סטנדרט המיגון של המקלט לא היה עדכני - אבל בגלל שמדובר על פגיעה ישירה כנראה שגם מקלט תקני לא היה עומד בעוצמת הפגיעה. עוד עולה מהתחקיר כי בוצעו ניסיונות יירוט שלא צלחו, והמיירט החטיא את המטרה. לא הייתה תקלה במיירט.

בנוסף, לפי דיווח ב-yne, חיל האוויר לא שיגר מיירט מסוג "חץ" ליירוט הטיל הבליסטי שפגע במבנה. לפי גורמים בכירים, הסבירות ש"חץ" היה מיירט את הטיל גבוהה באופן משמעותי מהמיירט ששוגר ממערכת אחרת, שכן שיעור ההצלחה שלו נחשב לגבוה בעולם.

גורם בצה״ל שצוטט בדיווח אמר כי "מערך ההגנה האווירית יירט עד כה באחוזים גבוהים מאוד. עם זאת ההגנה לא הרמטית וסטטיסטית יש פעמים שמיירטים מחטיאים. אל הטיל שפגע בבית שמש שוגרו מספר מיירטים שלא הצליחו ליירט".

הטיל, שהכיל כ-500 קילוגרמים של חומר נפץ, פגע במבנה בבית שמש בסביבות השעה 14:00. הוא נפל על בית כנסת, שבו היה מקלט תת-קרקעי. כדי להגיע למקלט היה צריך לרדת שני גרמי מדרגות. בין היתר נבדק אם דלת המקלט הייתה פתוחה.

בתוך המקלט שנפגע היו לפחות 3 בני אדם שנהרגו. הרוג נוסף שהה בחדר המדרגות של המקלט, ואחד אחר היה בכניסה לגרם המדרגות. שאר ההרוגים היו מחוץ למבנה. גם הערב נמשכים מאמצי החיפוש אחר נעדרת נוספת אחת לפחות. שמונה בתים לפחות נהרסו כליל מהפגיעה ומההדף. כל הפצועים פונו לבתי חולים בבירה.