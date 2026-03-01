העיר בית שמש ספגה מהלומה קשה, עם זירת פגיעה ישירה שגבתה קורבנות בנפש והותירה אחריה הרס רב ומראות קשים. אך בתוך הכאב והטרגדיה, מתגלים גם סיפורי השגחה. בראיון מיוחד למהדורת החירום של רדיו כיכר FM, שוחחנו עם אברימי כהן, תושב העיר שדירתו ממוקמת במרחק של עשרות מטרים בודדים ממוקד הפגיעה.

"חייב אדם לברך על הטובה"

"קודם כל, ברוך השם. חייב אדם לברך על הטובה כשם שמברך על הרע," פתח אברימי את דבריו באופטימיות נדירה, למרות המראות הקשים שניבטים מחלון ביתו. "בעזרת השם אנחנו נראה פה ניסים גדולים."

אברימי מספר כי ברגע הנפילה המדויק, הוא כלל לא שהה בעיר. "היה לי נס גדול, לא הייתי בבית ולא באזור. היה לי ספק אם לצאת לסידורים בבוקר או בצהריים, ובסוף יצאתי בצהריים אל מחוץ לעיר. פתאום התחלתי לקבל דיווחים שהרחוב שלי נסגר. בהתחלה חשבתי שצוחקים עליי, אבל מהר מאוד הבנתי שזה טירוף שמגיע אליך הביתה, כפשוטו."

נס בחדר השינה

אחת הנקודות בראיון נוגעת לבנו של אברימי. למרבה המזל, הדירה הייתה ריקה מאדם בעת הפגיעה, אך האסון יכול היה להיגמר אחרת לחלוטין. "הילד שכב במיטה כמה שעות קודם לכן," מספר אברימי. "בדיוק יצאנו משם, הוא לא יודע כלום על מה שקרה לבית."

כשאברימי חזר לדירתו כדי לאמוד את הנזק, המראות היו קשים. הדירה, שמשקיפה ישירות על זירת האסון שבה פעלו צוותי הרפואה ופיקוד העורף, ספגה נזק משמעותי מההדף. "הכל מלא זכוכיות," הוא מתאר מהשטח. "כל המיטות, הבגדים, הארון שהיה במקרה פתוח – הכל ספג רסיסים וזכוכיות. מנורות נעקרו מהמקום וארונות נפלו."

כאשר נשאל היכן יעביר את הלילה, הבהיר כי "לא שייך בכלל לעשות את הלילה בבית במצב כזה".

זירת מלחמה בעורף

בימים האחרונים, בית שמש הפכה למוקד של אזעקות, יירוטים ונפילות, בניגוד מוחלט לסבבי לחימה קודמים שבהם העיר נותרה שקטה יחסית. אברימי מעיד על המצב בשטח, סמוך לביתו ההרוס: "יש כאן מאות אנשי ביטחון, פרמדיקים ועובדים סוציאליים. כל החלונות מסביב מנופצים. אני נמצא כרגע בזירה המשנית, שמופרדת מהזירה העיקרית והקשה יותר על ידי מעין תל קטן, ועדיין ההרס עצום."

למרות שהוא נאלץ להתמודד עם המצב המורכב לבדו, אברימי מוצא בכך גם נחמה מסוימת: "אני גרוש ומתמודד עם זה לבד, זה חצי צרה וחצי נחמה – לפחות הילדים לא היו פה ולא חוו את זה."

מסר של תקווה

למרות שאיבד את קורת הגג שלו ודירתו ניזוקה קשות, אברימי בחר לסיים את הראיון במסר מחזק ויוצא דופן למאזינים שנצמדים למסכים בדאגה בשעות הקשות הללו: "מה הייתי רוצה להגיד לעם ישראל? שיהיו חזקים, שלא יפחדו. בעזרת השם זה יעבור, ונצא מזה הרבה יותר חזקים.