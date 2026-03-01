כיכר השבת
במכת הפתיחה

נשיא איראן לשעבר שונא ישראל מחמוד אחמדינג'אד חוסל; זה מה שתכנן

חמוד אחמדינג׳אד, נשיא איראן לשעבר ומגדולי שונאיה של ישראל, חוסל אמש במכת הפתיחה לצד שומרי הראש שלו | הוא ניסה לבצע הפיכה לפני מספר שבועות, לכיוון קיצוני יותר מהמשטר הקיים, ושהה במעצר בית (ביטחון)

אחמדניג'אד (צילום: שאטרסטוק)

במכת הפתיחה של ישראל על , בבוקר שבת, ברגעים שבהם החלה מלחמת "שאגת הארי", חוסל גם מחמוד אחמדינג'אד, מי שכיהן כנשיא איראן לשעבר ומגדולי אויביה הפומביים של ישראל. כך דווח היום (ראשון) באיראן.

אחמדינז'אד, כיהן כנשיאה השישי של איראן, במשך כשמונה שנים, ונחשב לאחד מהנשיאים הקולניים והחריפים במיוחד בביטויי השנאה נגד ישראל. בשנים מאוחרות יותר חתול שחור עבר בינו ובין חמינאי, וניסיונות שלו להתמודד פעם נוספת לנשיאות איראן - נבלמו.

הוא חוסל לפי הדיווחים יחד עם שומרי ראשו. הפרשן עמית סגל דיווח היום כי אחמדינג'אד שהה בביתו במעצר בית, לאחר שניסה לבצע הפיכה באיראן לפני מספר שבועות, לכיוון קיצוני יותר מהכיוון של הממשל בהובלת חמינאי.

הפרשן הוותיק לענייני ערבים צבי יחזקאלי הסביר היום, בעקבות הדיווח על חיסולו, כי אחמדינג'אד ייזכר כנשיא איראן שהוביל את הקו השמרני שחתר לגרעין וחיזק את חיזבאללה.

לדבריו, אחמדינג'אד גם החייה את הכחשת השואה והאנטישמיות - וגידל דור במשמורות המהפכה שחתר לגרעין וליכולות צבאיות כדי להגיע לחלום הגדול של השיעים.

יחזקאלי סיפר בערוצים שמפעיל ברשתות החברתיות: "אני אישית ראיתי אותו במצלמות הטלוויזיה שלנו לפני 15 כאשר עמדנו על הר אדיר כדי לראות את ביקור הניצחון שלו במארון א-ראס בדרום לבנון. הוא הגיע לשם עם נסראללה, השליך אבן במתחם לכיוון גבול ישראל, והבטיח להשמיד את ישראל".

2
בס"ד ברוך ה'. כן יאבדו כל אויביך ישראל.
מישהי
1
כל הכבוד! הפעם רואים שישראל וארצות הברית עושים טיפול שורש. ''תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים''
רמי
ר.ג.
🤎

