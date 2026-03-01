הנקמה הגיעה: כך הושמד בטהרן המטה שדיכא את ההפגנות באכזריות 

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:40 ( צילום: דובר צה"ל )

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של המשטר.

במסגרת התקיפות, הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים. כך הודיע היום (ראשון) בשעת צהרים דובר צה"ל. מדובר במטה ששימש כמרכז פיקוד ושליטה, האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות משטר הטרור האיראני בשטח\ והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

מפקדת 'ת'אראללה' שהותקפה ( צילום: דובר צה"ל )

המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים שהותקף ( צילום: דובר צה"ל )

בנוסף, כך מסר דובר צה"ל, הושמדה מפקדת 'ת'אראללה' ששימשה כמפקדת ההגנה על טהרן מפני איומים צבאיים.

"השמדת המפקדות תפגע במאמצים של משטר הטרור האיראני לשמר את יציבותו", נמסר מדובר צה"ל.

"גל התקיפות הנרחב מעמיק את הפגיעה ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור האיראני, תוך פגיעה במפקדות ובמטות המרכזיים ביותר שלו. צה"ל ממשיך להרחיב את הפגיעה בליבה של משטר הטרור האיראני ובחייליו, בכל מקום בו יפעלו".