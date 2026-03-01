כיכר השבת
עם עשרות מטוסי קרב

הנקמה הגיעה: כך הושמד בטהרן המטה שדיכא את ההפגנות באכזריות 

צה"ל תקף והשמיד עם עשרות מטוסי קרב את המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים האיראני - ומפקדת ההגנה על טהרן. הם הובילו את דיכוי ההפגנות האכזרי לפני שבועות ספורים (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גל תקיפות נוסף בשמי טהרן בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, לעבר עשרות מפקדות ומטות מרכזיים של המשטר.

במסגרת התקיפות, הותקף המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים.

מדובר במטה ששימש כמרכז פיקוד ושליטה, האחראי לחבר בין הדרג הפיקודי לכוחות משטר הטרור האיראני בשטח\ והוביל את הדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

(צילום: דובר צה"ל)
המטה הכללי של כוחות ביטחון הפנים שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, כך מסר דובר צה"ל, הושמדה מפקדת 'ת'אראללה' ששימשה כמפקדת ההגנה על טהרן מפני איומים צבאיים.

"השמדת המפקדות תפגע במאמצים של משטר הטרור האיראני לשמר את יציבותו", נמסר מדובר צה"ל.

"גל התקיפות הנרחב מעמיק את הפגיעה ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור האיראני, תוך פגיעה במפקדות ובמטות המרכזיים ביותר שלו. צה"ל ממשיך להרחיב את הפגיעה בליבה של משטר הטרור האיראני ובחייליו, בכל מקום בו יפעלו".

