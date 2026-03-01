מבנה באזור בית שמש במרכז הארץ חווה היום (ראשון), בשעת צהרים, פגיעת טיל ישירה - שגרמה להרס רב ולעשרות נפגעים, בהם ילדים, ובהם לפחות ארבעה במצב אנוש.

בכבאות והצלה לישראל מסרו כי "​צוותי כבאות והצלה ממחוז ירושלים ממשיכים לפעול במקום ומחלצים נפגעים מתוך ההריסות, כמו כן פועלים לניתוק מקורות אנרגיה במקום".

חובש רפואת חירום במד"א יוסף לאופר סיפר: "עם קבלת הדיווח במוקד 101 של מד"א על נפילה במספר מבנים עם הרס, הוזנקו למקום כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. כשהגענו הבחנו בהרס משמעותי בזירה ובדיירים שחולצו מהמבנה. הענקנו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם ילדה כבת 10 פצועה במצב קשה, ומספר פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות מד”א נשארים בזירה להמשך טיפול בנפגעים נוספים שטרם חולצו".

עיריית בית שמש הודיעה בהודעה רשמית שפורסמה מטעמה כי ישנם נפגעים בזירה, וכי פעולות החילוץ נמשכות. "צוותי הביטחון והעירייה נמצאים בשטח ומטפלים באירוע. אנו עושים כל שביכולתנו לסייע לנפגעים ולתושבים באזור הפגיעה", נמסר מהעירייה. "אנא הימנעו מלהגיע לזירת האירוע - מדובר בסיכון מיותר ובפגיעה בפעילות החילוץ".