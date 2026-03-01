- צילום: כיכר השבת | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:34 ( צילום: כיכר השבת )

ממונה ביטחון והמשנה לראש העיר בית שמש, מוטי לייטנר, שוחח היום (ראשון) בשעת צהרים עם 'כיכר השבת' מזירת הנפילה המחרידה בעיר, שהובילה להרוגים השם יקום דמם ולעשרות פצועים בדרגות שונות.

הוא ציין כי בשל ההקפדה על ההנחיות ניצלו חייהם של רבים אחרים, שיכלו חלילה להיפגע אם לא היו מקפידים על ההנחיות. זאת בשל הרדיוס הנרחב של הפגיעה. הוא הוסיף וקרא לשמור על נתיבי התנועה פתוחים בזירת האירוע כדי זרימת כוחות החירום תוכל להישאר חלקה יותר. "האירוע קשה, עדיין בעיצומו", הוא פתח. "ההיערכות העירונית המוקפדת והמדויקת הוכיחה את עצמה גם כאן, כיוון שמרגע הישמע האירוע כל הצוותים העירוניים ומוקדי החירום הגיעו למקום והקיפו את החפ"קים האירוע מנוהל בצורה מאוד טובה".

הזירה המחרידה בבית שמש ( צילום: כיכר השבת )

הוא הוסיף: "לצערנו ישנם נפגעים, אבל כיוון שהקפידו על ההנחיות נראה שניצלו חיים רבים. קורא לכל התושבים שמתעניינים ומעוניינים לראות מקרוב - אל תתקרבו עם רכבים! צירי הגישה חייבים להישאר פתוחים. כוחות הביטחון וההצלה לא יכולים לצאת ולהיכנס מרחובות צרים וצפופים. שאו תפילה לרפואת הנפגעים".

הוא חתם עם קריאה לתושבים: "דבר ראשון חשוב להקפיד על ההנחיות, להיכנס למקלטים, נהלי הביטחון מצילים חיים. לכן התוצאה חמורה וקשה אבל יכלו להיפצע ולהינזק רבים אחרים אם לא היו מקפידים על ההנחיות. הקפידו על ההנחיות ואין לנו אלא אבינו שבשמים נעשה את ההשתדלות שלנו ובעזרת השם יפגעו כמה שפחות במלחמה החשובה הזו".