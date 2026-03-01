צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראן

הלילה שבו הוסרו הכפפות: במבצע משולב וחסר תקדים, חיל האוויר הישראלי והצי האמריקני הנחיתו מכה אנושה על מערך ההגנה האווירית של משטר האייתוללות. כפי שפורסם לראשונה ב-World Defense News, מטוסי קרב ישראליים השמידו לחלוטין את מערכת ה-Khordad-3 המתקדמת באזור קרמנשאה – "חומת המגן" המרכזית שאמורה הייתה לאבטח את השמיים בדרך לטהראן.
הטילים ששינו את המשוואה התיעודים מהשטח חושפים עוצמה טכנולוגית מבהילה. מטוסי F-15 ישראליים נצפו כשהם נושאים את טיל ה"אנקור הכחול" (Blue Sparrow) של רפאל – מפלצת של 6.5 מטרים המסוגלת להכות במדויק ממרחק של 2,000 ק"מ, הרחק מטווח המכ"ם האיראני. במקביל, כפי שדווח ב-ABC וב-Washington Post, ארה"ב שיגרה טילי "טומאהוק" קטלניים במסגרת מבצע EPIC FURY, שחתכו את השמיים בדרך ליעדים אסטרטגיים. השילוב בין הדיוק הישראלי לכוח האש האמריקני הותיר את טהראן חשופה ופגיעה מתמיד.
