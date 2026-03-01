צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראן

סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל - צילום: @RAFAEL_defence סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל | צילום: צילום: @RAFAEL_defence 10 10 0:00 / 1:14 סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל ( צילום: @RAFAEL_defence )

הלילה שבו הוסרו הכפפות: במבצע משולב וחסר תקדים, חיל האוויר הישראלי והצי האמריקני הנחיתו מכה אנושה על מערך ההגנה האווירית של משטר האייתוללות. כפי שפורסם לראשונה ב-World Defense News, מטוסי קרב ישראליים השמידו לחלוטין את מערכת ה-Khordad-3 המתקדמת באזור קרמנשאה – "חומת המגן" המרכזית שאמורה הייתה לאבטח את השמיים בדרך לטהראן.