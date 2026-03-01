כיכר השבת
צפו ב"יהלום הכחול": הטיל של רפאל שהחריב את שמי איראן

חשיפה דרמטית של טיל ה"אנקור הכחול" (Blue Sparrow) מתוצרת @RAFAEL_defence, החימוש המדויק ששימש לתקיפה באיראן. הטיל השמיד את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה וסלל את הדרך למבצע בלב טהראן הבוערת (צבא וביטחון)

סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל
סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל | צילום: צילום: @RAFAEL_defence
סרטון פיתוחי הנשק של תעשיית רפאל (צילום: @RAFAEL_defence)

הלילה שבו הוסרו הכפפות: במבצע משולב וחסר תקדים, הישראלי והצי האמריקני הנחיתו מכה אנושה על מערך ההגנה האווירית של משטר האייתוללות. כפי שפורסם לראשונה ב-World Defense News, מטוסי קרב ישראליים השמידו לחלוטין את מערכת ה-Khordad-3 המתקדמת באזור קרמנשאה – "חומת המגן" המרכזית שאמורה הייתה לאבטח את השמיים בדרך לטהראן.

הטילים ששינו את המשוואה התיעודים מהשטח חושפים עוצמה טכנולוגית מבהילה. מטוסי F-15 ישראליים נצפו כשהם נושאים את טיל ה"אנקור הכחול" (Blue Sparrow) של רפאל – מפלצת של 6.5 מטרים המסוגלת להכות במדויק ממרחק של 2,000 ק"מ, הרחק מטווח המכ"ם האיראני. במקביל, כפי שדווח ב-ABC וב-Washington Post, שיגרה טילי "טומאהוק" קטלניים במסגרת מבצע EPIC FURY, שחתכו את השמיים בדרך ליעדים אסטרטגיים. השילוב בין הדיוק הישראלי לכוח האש האמריקני הותיר את טהראן חשופה ופגיעה מתמיד.

1
איזה מטורףףףף כן יאבדו כל אויביך השם
דוד ימימה

