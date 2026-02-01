עדכוני ביטחון גלובליים, פיתוחי נשק מתקדמים ביבשה, באוויר ובים

צעד דרמטי במערב האוקיינוס השקט: ה-MQ-25 של בואינג השלים ניסוי קריטי המוכיח יכולת תקיפה ותדלוק אוטונומית. הכלי החדש יאפשר לצי האמריקני לפעול מחוץ לטווח הטילים הסיניים, ובכך ינטרל את אסטרטגיית ההגנה של בייג'ינג וישנה את מאזן האימה (בעולם)
חיל האוויר הקטארי חתם על עסקת ענק לאספקת מכ"מים מבוססי בינה מלאכותית. המערכת החדשה מסוגלת לאתר מטרות חמקניות ונחילי כטב"מים בדיוק חסר תקדים, תוך איחוד כלל חיישני ההגנה תחת מוח דיגיטלי אחד שסורק את השמיים עד 2036 (בעולם)
מהפכה בשמי בריטניה: צבא הממלכה חושף את פרויקט NYX – "צבא רפאים" של רחפנים אוטונומיים המופעלים בבינה מלאכותית שיפעלו לצד מסוקי האפאצ'י. שבע ענקיות נשק, בהן לוקהיד מרטין ו-BAE, כבר נאבקות על חוזה המיליארדים לייצור נחיל הרחפנים הקטלני שישנה את פני שדה הקרב המודרני (בעולם)
משרד הביטחון חתם על עסקת ענק עם 'אלביט' לרכישת חימושים אוויריים מתקדמים ב-570 מיליון שקלים. המטרה: עצמאות ייצורית מוחלטת והכנת חיל האוויר למתארים של עימות מתמשך מול איומים רחוקים – ללא תלות באספקה חיצונית. (צבא וביטחון)
ראש מערך הסייבר הלאומי חשף זינוק של 55% באירועי תקיפה מאז ה-7 באוקטובר. התוכנית הלאומית החדשה: גיוס בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי לבלימת המערכה הבאה, שעלולה לשתק את המדינה ללא יריית כדור אחת. כל הפרטים על חומת המגן הדיגיטלית (בארץ, טכנולוגיה)
צבא ארצות הברית מהדק את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם אלביט מערכות: עסקת ענק לשדרוג נגמ"שי הבראדלי במערכות "חץ דורבן" יצאה לדרך. המערכת הישראלית תספק הגנה היקפית מפני טילים, כטב"מים ואיומים מתקדמים • בשורה לתעשייה הביטחונית (טכנולוגיה)