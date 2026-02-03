מסוק סיוע מקפריסין בישראל - צילום: חיל האוויר הישראלי מסוק סיוע מקפריסין בישראל | צילום: צילום: חיל האוויר הישראלי 10 10 0:00 / 0:25 מסוק סיוע מקפריסין בישראל ( צילום: חיל האוויר הישראלי )

בעקבות עסקת הנשק ההיסטורית שאושרה בשבוע שעבר בין ארצות הברית, ישראל וסעודיה, מתברר כי צה"ל עומד לקבל שדרוג משמעותי נוסף ביכולותיו האוויריות. לצד 30 מסוקי האפאצ'י המתקדמים שנרכשו בעסקה של 6.7 מיליארד דולר, חיל האוויר הישראלי מצטייד במסוק קרב-לוגיסטי מהפכני מדגם AW119 KX, שיהווה את "סוס העבודה" החדש של השגרה הביטחונית.

על פי דיווח של ARMY RECOGNITION, המסוק החדש מגיע עם שדרוגים ייחודיים שנבנו במיוחד עבור הצרכים המבצעיים של צה"ל בזירות הלחימה המורכבות בלבנון ובעזה. מדובר בכלי טיס רב-תכליתי שלא רק יאמן את דור העתיד של טייסי חיל האוויר, אלא גם ישמש כחוד החנית במשימות פינוי רפואי והגנת גבולות תחת אש. טכנולוגיה איטלקית בשירות ביטחון ישראל המסוק, מתוצרת חברת "ליאונרדו" האיטלקית המובילה, הוא הרבה יותר מסתם כלי טיס נוסף בצי חיל האוויר. גרסת ה-KX המיוחדת שנרכשה כוללת מערכות אוויוניקה מתקדמות ושלדה מחוזקת במיוחד, המסוגלת לעמוד בתנאי האקלים הקיצוניים של המזרח התיכון ובעומסים המבצעיים הכבדים. היסטוריה בצה"ל: "קפטן אלה" מונתה לדוברת צה"ל בערבית דני שפיץ | 12:50 בלב המכונה פועם מנוע עוצמתי של "פראט אנד ויטני", המעניק למסוק יכולות ביצועים יוצאות דופן. המסוק מסוגל לבצע משימות "מסירות נפש" של פינוי פצועים וסיוע לוגיסטי מהיר בשטח עוין, תוך שהוא מתמודד עם אש קלה ותנאי שטח קשים. בזכות הקוקפיט הדיגיטלי המלא ומערכות ראיית הלילה המתקדמות, הטייסים הישראליים יוכלו לשלוט בשמיים 24 שעות ביממה.

מסוק MH-60S סי הוק מטייסת קרב הימי של המסוקים ( צילום: חשבון הצי הרשמי של ארה"ב )

רב-תכליתיות שמשנה את כללי המשחק

אחד היתרונות המרכזיים של ה-AW119 KX הוא הגמישות המבצעית שלו. הקבינה של המסוק ניתנת להסבה מהירה בין קונפיגורציות שונות – מרגע אחד שבו היא משמשת ככיתת לימוד מעופפת לטייסים צעירים, ועד לרגע שבו היא הופכת לאמבולנס אווירי מצויד במערכות רפואיות מתקדמות, או לכלי להטסת לוחמים ליעדים מרוחקים.

עם זמן טיסה ממושך וכושר הישרדות גבוה, המסוק הזה עומד להפוך ל"זבוב" הקטלני והזריז של חיל האוויר. יכולת התמרון המרשימה שלו מאפשרת לו לפעול באזורים מיושבים צפופים ובשטחים הרריים מורכבים, בדיוק כפי שנדרש בזירות הלחימה הישראליות.

חיסכון כלכלי ויתרון מבצעי

מעבר ליכולות המבצעיות המרשימות, המסוק מציע גם יתרון כלכלי משמעותי. עלויות התפעול של ה-AW119 KX נמוכות משמעותית לעומת מסוקי הסער הכבדים, מה שמאפשר לחיל האוויר להפעיל אותו בתדירות גבוהה יותר ללא עומס תקציבי מופרז. כידוע, מערכת הביטחון משקיעה משאבים עצומים בשדרוג היכולות המבצעיות, והמסוק החדש משתלב בצורה מושלמת במגמה זו.

גורמים בארצות הברית מסרו כי האספקה של המסוקים החדשים תתבצע בתוך זמן קצר יחסית, מה שיאפשר לחיל האוויר להתחיל בהכשרת הטייסים ובשילוב המערכת במערך המבצעי. המהלך צפוי לתת מענה לצרכים הדחופים בזירות הלחימה ולחזק את העליונות האווירית של ישראל מול איומים מתפתחים.

בהקשר הרחב יותר של עסקת הנשק ההיסטורית, רכישת המסוקים החדשים מסמנת את המשך המגמה של חיזוק הקשרים הביטחוניים בין ישראל לארצות הברית, במקביל לבניית "חומת אש" אזורית משותפת מול האיום האיראני. כפי שדווח לאחרונה, גם סעודיה מצטיידת במערכות הגנה מתקדמות במסגרת אותה אסטרטגיה אזורית.