אחיו של ראש השב"כ בלב החקירה: אלו החשדות שהסעירו את המדינה

השם שמסעיר את מערכת הביטחון: בצלאל זיני ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

המשטרה הודיעה היום (שלישי) על סיום חקירתו של בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ, דוד זיני, בפרשה הביטחונית החמורה של הברחת סחורות לרצועת עזה.

החשוד, שנעצר לפני כשבועיים, עומד כעת בפני הגשת כתב אישום לאחר שהוגשה נגדו הצהרת תובע במסגרת התיק הרב-מעורבים. בית המשפט הבהיר באופן חד-משמעי כי לראש השב"כ עצמו אין כל נגיעה לחשדות המיוחסים לקרובו. בשל הקרבה המשפחתית, החקירה מתנהלת במשטרת ישראל ולא בשב"כ, כפי שנהוג בפרשיות ביטחוניות מסוג זה. יתר הפרטים עדיין מצויים תחת צו איסור פרסום גורף.

עשרות אלפי פאקטים הוברחו ( צילום: דוברות המשטרה )

באגרים וכוחות צה"ל ברצועה ( צילום: דובר צה"ל )

על רקע הפרסומים, יצא אביו של ראש השב"כ, הרב יוסף זיני, למתקפה חריפה נגד החקירה. בהודעה דרמטית שפרסם, הגדיר הרב את החשדות כ"שקר גס" וטען כי "אין שום ספק שהכול פוברק כדי להזיק". הרב הוסיף כי מי שמאמין לסיפור הוא בבחינת שופך דמים, בהתייחסות לפגיעה במשפחה ובמוניטין.

מנגד, עורך דינו של אחד המעורבים בפרשה, עו"ד קובי קיסוס, ניסה לצמצם את חומרת העניין. "מדובר בסך הכל בסיגריות", מסר קיסוס, והוסיף: "אל תצלבו חייל שעשה 200 ימי מילואים ואיבד חברים לנשק". הטענה מנסה להציג את המעורבים כחיילים שטעו בשיקול דעת, ולא כמי שפעלו בכוונה לסייע לאויב.

דוד זיני ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מה באמת הוברח? פרטים חדשים על הסחורות

על פי דיווחים בכאן חדשות, בידי השב"כ והמשטרה "ראיות משמעותיות" נגד החשודים. החקירה מתמקדת בהברחת סחורות שבוצעה בשני אופנים מרכזיים: חלק מהסחורות הועברו במשאיות, וחלקן הוברחו באמצעות שיירות צה"ליות שהעבירו סחורות אזרחיות לתוך הרצועה.

לפי החשדות, חלק מהסחורות שהוברחו כללו פריטים שמשמשים את ארגון הטרור חמאס לצורך התעצמות. זאת, בניגוד לטענת ההגנה שמדובר "רק בסיגריות". החשד הוא כי קרוב משפחתו של זיני מעורב בחלק שעסק בהעברת סחורות אזרחיות באמצעות שיירות צה"ליות.

הסחורה שנתפסה בכרם שלום ( צילום: דוברות המשטרה )

כתבי אישום צפויים בימים הקרובים

המשטרה הגישה לבית המשפט הצהרת תובע נגד החשודים בפרשה לקראת הגשת כתב אישום. על פי דיווחים, כבר ביום שני השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום נגד לפחות 11 מעורבים בפרשה. זאת, לאחר שהוסרו החשדות למגע עם סוכן זר, והתיק עובר כעת למגרש של התובעים.

עורך דינו של אחד החשודים מסר: "מרשי שולל מכל וכל את החשדות המיוחסים לו, ובכלל זה את החשד בשותפות להברחות סחורה לעזה. מרשי הוא אדם עתיר זכויות, שטובת המדינה הייתה ותישאר תמיד לנגד עיניו". עוד ציין עורך הדין כי מרשו התייצב לשירות מילואים משמעותי מיד עם פרוץ המלחמה.