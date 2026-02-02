כיכר השבת
כמו בסרט דרמה

הפלסטיני הנמלט לא לקח בחשבון את הרחפן; כך זה הסתיים | צפו

הפלסטיני החשוד ניסה לחמוק מהשוטרים, במהלך חיפוש שנערך במקום מגוריו. הוא התחבא בתוך רכב ברחוב סמוך, ולא לקח בחשבון שהמשטרה משתמשת ברחפנים ויכולה בקלות לאתר אותו | כך נראו רגעי התפיסה והמעצר ברחוב הסמוך (ביטחון)

רגעי הדרמה: מעצר החשוד, שהתחבא ברכב
רגעי הדרמה: מעצר החשוד, שהתחבא ברכב| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגעי הדרמה: מעצר החשוד, שהתחבא ברכב (צילום: דוברות המשטרה)

חשוד פלסטיני תושב חברון נעצר הלילה (בין ראשון לשני) בידי שוטרי לאחר שניסה לחמוק משוטרים שהסתובבו באזור והתחבא בתוך רכבו. הוא כנראה לא לקח בחשבון עובדה אחת פשוטה - שהשוטרים משתמשים במודיעין איכותי ובאמצעים שונים לאיתור חשודים - כולל ברחפן.

האירוע התרחש כאמור הלילה. יחידת 'חץ יהודה' של מרחב יהודה במשטרה, על זרועותיה יס"מ ויל"פ ותוך הכוונה מודיעינית, פעלו בעיר חברון לסיכול עבירות הקשורות בכלי נשק ואמצעי לחימה (אמל"ח) המוחזקים שלא כחוק ומשמשים למטרות פליליות וחבלניות עוינות.

הכוחות נכנסו בשלב מסוים באופן ממוקד לבית מגורים במקום, ערכו חיפוש מדוקדק ובמהלכו איתרו נשק מאולתר מסוג קרלו כשהוא עטוף בשכבות ניילון וחבוי. כמו כן נמצאה מחסנית תואמת ותחמושת. בנוסף איתרו הכוחות חומר חשוד כסם בכמות שאינה לשימוש עצמי.

במהלך הפעליות הבחינו השוטרים לפתע ברכב שנוסע בסמוך למקום הלוך ושוב. לאחר שהתברר כי יעד החיפוש נוהג ברכב מסוג זהה, הופעל רחפן היחידה למעקב אחר הרכב וכוח מבצעי הוכוון למקום עמידתו ברחוב סמוך.

כוחות המשטרה של מרחב יהודה, פשטו על הרכב וביצעו את מעצרו של החשוד - שהועבר לחקירה ביחידת 'חץ יהודה'. בהמשך תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. התברר שהוא ניסה להתחבא בתוך הרכב ברחוב סמוך.

זו לא הייתה הפעילות היחידה של השוטרים באזור. הלילה בנוסף פשטו בלשים יחד עם לוחמי צה"ל מחטמ"ר יהודה על בית בכפר אידנא, וביצעו את מעצרו של חשוד פלסטיני תושב המקום.

בחיפוש שערכו, איתרו הכוחות אקדח FN, מחסנית, חלקי נשק ואמל"ח כגון דורגלים, כוונת השלכה, תחמושת 5.56, דגלי חמאס, המחאות בסכומים גבוהים ומסמכים הקושרים את החשוד למיוחס לו. החשוד שנעצר, תושב המקום בן 42, הועבר לחקירה בתחנת חברון שבסיומה נכלא, ויובא בהמשך להארכת מעצרו.

אחד החשודים שנעצרו הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

