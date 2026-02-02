כיכר השבת
הפרת הסדר הציבורי

לאחר שנחקר במשטרה: מרדכי דוד שוחרר בתנאים מגבילים

פעיל הימין השנוי במחלוקת, מרדכי דוד, נחקר אמש במשטרה בחשד להפרת הסדר הציבורי, השגת גבול ותקיפה | בתום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים (חדשות)

מרדכי דוד בדרכו לחקירה אמש ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

פעיל הימין השנוי במחלוקת, מרדכי דוד, נחקר אמש (ראשון) ב בחשד להפרת הסדר הציבורי, השגת גבול ותקיפה.

לאחר שמסר את גריסתו בפני החוקרים, הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים והרחקה מכל המעורבים למשך שלושים יום.

לפני החקירה במשטרה אמר דוד: "אני גאה שחסמתי את אהרן ברק ואת אהוד ברק. אני חסמתי את הדיקטטור הגדול ביותר שקם לעם היהודי".

מהמשטרה נמסר: "במשטרת ישראל התקבלו לאחרונה מספר תלונות נגד פעיל מחאות, בחשד להפרת הסדר הציבורי, השגת גבול ותקיפה.

"החשוד זומן אתמול לחקירה ובסיומה, הוא מסר את גרסתו ושוחרר בתנאים מגבילים - איסור יצירת קשר עם כלל המעורבים למשך 30 ימים וכן ערבות עצמית".

כזכור, פעיל הימין עורר סערה לאחר שחסם בשבוע שעבר את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בעת שזה יצא מאירוע צבאי, וכינה אותו בין היתר "חמינאי". בהמשך השבוע גם חסם לזמן מה את רכבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. זה גם העיד בסוף השבוע כנגד דוד.

החקירה של פעיל הימין התקיימה לאחר ששעות קודם לכן בוטלה, דוד כתב אמש: "האם החקירה שלי בוטלה? אז ככה המפכ"ל התערב בהתחלה שלא כחוק והוראה לעצור אותי מפקד מחוז התנגד בגלל אכיפה בררנית אחרי לחץ של השמאל בסוף הוחלט לעצור/לחקור אותי.

"אתמול בלילה הימין עשה לחץ ובבוקר התקשרו אלי והודיעו שהחקירה בוטלה ועכשיו שוב התקשרו והודיעו שאני מוזמן בערב לחקירה".

