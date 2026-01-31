במהלך פיזור ההפגנה בכיכר הבימה נגד הפשיעה בחברה הערבית, נעצר חשוד שאיים לכאורה לרסס גז פלפל לעבר פעיל הימין מרדכי דוד.

על פי דוברות המשטרה, "בתום המחאה שהתקיימה הערב ברחבת הבימה ולאחר פיזור המפגינים, שוטרים ביצעו מעצר של חשוד בכדי למנוע תקיפה של פעיל מחאה שעמד ברחוב דיזינגוף בת"א".

במשטרה ציינו כי "על פי החשד, איים החשוד לתקוף את פעיל המחאה באמצעות גז פלפל שנתפס ברשותו במהלך חיפוש שבוצע בשטח". החשוד, בן 26 תושב באקה אל-גרבייה, נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

נציין כי מרדכי דוד עלה לכותרות לאחרונה כשחסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בתום אירוע "הקונגרס הליברלי הראשון" שאורגן על-ידי התנועה לאיכות השלטון בתל אביב.

"הדיקטטור האפל אהרן ברק נחסם למען הדמוקרטיה הישראלית", הכריז אז פעיל הימין. במקום פרצה מהומה, והמשטרה הפרידה בין המוחים. למרות חסימת הרכב, ברק הצליח בסופו של דבר לעזוב את המקום.

התנועה לאיכות השלטון הגישה בעקבות התקרית תלונה במשטרה נגד הפעיל. על פי הדיווחים, עד כה דוד טרם זומן לחקירה בנושא.