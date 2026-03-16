זו "ההפתעה" שחיכתה בנתב"ג לשבים ארצה בטיסות החילוץ | צפו

נשיא המדינה הרצוג, הגיע היום לביקור בנתב"ג ובמסגרת זו ערך קבלת פנים לישראלים ששבו ארצה לאחר שנתקעו בתחילת המלחמה הנוכחית בחו"ל | הדברים המלאים שאמר ותיעוד (חדשות תעופה)

הרצוג מקבל את פני השבים (צילום: דוברות אל על)

ביקר היום (שני) בנמל התעופה בן-גוריון וקיבל את פני הישראלים שנתקעו בתחילת מבצע שאגת הארי בחו"ל וחזרו בטיסות החילוץ.

את הביקור ליוו יו"ר רשות שדות התעופה, אלוף (במיל׳), יפתח רון טל, מנכ״ל הרשות, שרון קדמי, ומנכ״ל אל על, לוי הלוי.

במהלך הביקור הגיע הנשיא למגדל הפיקוח של הנמל, שם התרשם מקרוב מהפעילות השוטפת. הנשיא קיבל סקירה על עבודת הגורמים השונים במקום וכן הערכת מצב בנוגע לפעילות נמל התעופה והאתגרים המבצעיים העומדים בפניו.

בסיום, קיבל הנשיא את פניהם של הנוסעים ששבו ארצה מיד עם נחיתת טיסת החילוץ של אל על, ובירך אותם בחום עם שובם הביתה.

דברי נשיא המדינה בביקורו בנמל התעופה בן-גוריון (צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר)

הרצוג אמר: ״אנחנו גאים מאוד ברשות שדות התעופה ובכל הפעילות המתקיימת במעברים של שדות התעופה בישראל. זו תקופה מאתגרת במיוחד, ואני מבקש להתייחס להיבט האזרחי - חזרתם של הישראלים הביתה. כאן נמצא השער המרכזי למדינת ישראל, המקום שבו אזרחי ישראל נכנסים ויוצאים, השער דרכו הם שבים הביתה".

"יש בכך גם סמליות", הוסיף הרצוג ואמר: "שמתחברת לחג פסח, בחג בו אנחנו מספרים על יציאה מעבדות לחירות, על יציאת מצרים. והנה, בפסח הזה אנחנו מדברים גם על חזרה לישראל, על הכניסה הביתה - על העובדה שאנחנו עושים הכל כדי לאפשר לכל ישראלי וישראלית לצאת, ובעיקר לשוב בבטחה".

לדבריו: "זו תופעה מעוררת השראה - אנשים רוצים לחזור הביתה, להיכנס לישראל ולשאת יחד את העול - גם תחת הפגזות, אזעקות, מקלטים, ממ״דים ואיומים רבים. ובכל זאת, אנחנו מתגברים על האתגרים ומצליחים לעשות זאת בצורה יוצאת דופן. אני מבקש להודות לרשות שדות התעופה, ליו״ר החדש, אלוף יפתח רון טל, למנכ״ל שרון קדמי ולכל העוסקים במלאכה".

לסיום אמר הנשיא: "תודה לשרת התחבורה מירי רגב ולצוותה על קבלת ההחלטות, וכמובן גם לרשות התעופה האזרחית ולכל השותפים למהלך הזה - על הערכות הסיכונים, ניתוח הביצועים, והעבודה המקצועית שנעשית כדי לוודא שכולם ישובו בשלום, ובמקביל שהפעילות הצבאית תימשך כסדרה״.

8
יחצן לא פופולרי
רבקה
7
אמרו שמסוכן שם אז למה מגיע ? נשיא טיפש
יוסי
6
משעמם לו מאוד, מסכן, שיזהר שטראמפ לא יבוא פתאום.
היהודי הנצחי
5
שיתן לביבי החנינה במקום לבלות את הזמן
אלי
4
ממש ליצנות ויחצנות
אלי
3
יחצנות זולה ופאתטית.
משועמם.
2
נסע ישר מראשון לציון לנתב"ג. זה ממש קרוב. אולי גם יבוא לבית שמש לעשות יחסי ציבור.
יהושע
1
נשיא של חצי עם. נשיא קפלן
מאיר

