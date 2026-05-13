כיכר השבת
"יותר מהפצ"רית"

"שערורייתי": סערה בעקבות העונש הקיצוני שהוטל על חייל בגלל פאץ' 'משיח' 

חייל בצה"ל נשלח ל-30 ימי מחבוש בגלל פאץ' "משיח", בהוראת הרמטכ"ל אייל זמיר | עיתונאים ופוליטיקאים מגנים את ההחלטה: "30 יום יותר מהפצ"רית" (בארץ)

מימין פאץ' "משיח", משמאל הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

המערכת הפוליטית והתקשורתית סוערת לאחר אירוע משמעתי חריג שהתרחש היום (רביעי) במהלך ביקורו של ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון.

במהלך הסקירה והמפגש עם הלוחמים בשטח, הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח". הרמטכ"ל הורה מיד על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים כנגד המעורבים.

לפי הדיווח של עמית סגל, הלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי.

"ההחלטה להעניש לוחם שענד פאץ' 'משיח' היא חמורה ושערורייתית", כתב בתגובה חבר הכנסת בועז ביסמוט בפוסט שפרסם ברשת החברתית X.

הוא הוסיף כי רק לפני שנה הרמטכ"ל זמיר התבטא אחרת לגמרי. לדבריו, "על הרמטכ"ל להשיב מה השתנה מאז, והאם מופעלים על הפיקוד העליון של צה"ל לחצים תקשורתיים ופוליטיים שהוא אינו מצליח לעמוד בהם". "שחררו אותו עכשיו", סיכם ביסמוט.

העיתונאי ינון מגל ציין באירוניה בתוכנית 'הפטריוטים' כי החייל קיבל "30 יום יותר ממה שקיבלה הפצ"רית", בהתייחס למעורבותה בשערוריית הפרסום של הסרטון משדה תימן.

עיתונאים נוספים הזכירו את התקרית במהלכה חייל ריסק פסל של ע"ז בלבנון וגרם לשערורייה עולמית, נשפט ל-21 ימים בלבד. "לשלוח לוחם לחודש בכלא בגלל פאץ' “משיח” זה טירוף הדעת", סיכם אחד מהם.

צבאינון מגלבועז ביסמוטאייל זמירמחבוששערוריה

8
אני קורא לכל חייל חרד לדבר ה' לשים כעת על מדיו "משיח" ונראה כמה חיילים ישארו לו לאפס מאופס
יהודה
צודק
לח
7
עלינו להודות לרמטכל הוא מרחיק במו ידיו חרדים מהצבא אני מקנא בזכות שלו
חכם
6
אני חשבתי על להתגייס ועכשיו כבר בטוח שלא אשרת בצבא כזה
אור
5
כשלא עושים צבא, לא מבינים איך עובדת המערכת הצבאית. הרמטכ"ל לא שפט את החייל. אין לו זמן להתעסק עם זה. כשרמטכ"ל בא לביקור ביחידה, מגיעים איתו אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה, מפקד החטיבה ומפקד הגדוד. הרמטכ"ל העיר לחייל, המלווים שלו שמעו אותו והביקור המשיך. אחרי הביקור המח"ט או המג"ד (יותר סביר להניח שהמח"ט)
משה
4
ה' ישמור גיזענות
חמ
3
אני לא מבין מה הוא רוצה להעביר בזה זה מחפיר במחילה אם כבר מדברים על גיוס החרדים לצבא ומילוי "כל" צרכיהם התורתיים וההשקפתיים
הפטריוט החרדי
2
בושה חשוב לו יותר להכניס נשים מאשר לגייס חרדים. מוכיח את זה כל יום ויום שלא ידבר אחרת. מעשיו מוכיחים מה באמת הוא רוצה וכל השמאל רוצה
בושה
1
כעת כחרדים זה התירוץ הכי נורמלי למה לא מתייגסים אני חושש להכנס לצבא כזה שמבחינתו חיי זולים כ"כ אני לא מתאבד
אלי

