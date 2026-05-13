כיכר השבת
המשטרה פשטה

"הבן שלך יחזור מאבו כביר": חטיפה מזעזעת בחיפה על רקע כספי

תושב חיפה נחטף על רקע כספי והוחזק בדרום | החוטפים דרשו כופר מהמשפחה ואיימו על אמו | 11 חשודים נעצרו, והקורבן חולץ בשלום (בארץ)

תיעוד מתקרית החטיפה (צילום: דוברות המשטרה)

תושב חיפה נחטף באמצע חודש אפריל על רקע סכסוך כספי, והועבר בכוח לדירת מסתור באזור הדרום. על פי החשד, בזמן שהוחזק במקום יצרו החוטפים קשר עם בני משפחתו ודרשו מהם להעביר סכומי כסף בתמורה לשחרורו.

במהלך אחת השיחות איימו החשודים על אמו של הקורבן ואמרו לה: "הבן שלך אצלנו, אם את לא מביאה את הכסף שלנו – תקחי את הבן שלך מאבו כביר".

עם קבלת הדיווח פתחה היחידה המרכזית של מחוז חוף בחקירה רחבת היקף, במסגרתה הוקם חפ"ק מיוחד בשיתוף כוחות נוספים.

עוד באותו היום פשטו הכוחות על דירת המסתור בדרום, חילצו את הקורבן ועצרו 11 חשודים שעל פי החשד היו מעורבים בחטיפה ובהחזקתו.

לאחר התקדמות החקירה ואיסוף הראיות, הוגשה השבוע באמצעות פרקליטות מחוז דרום הצהרת תובע נגד שלושה חשודים מרכזיים, לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במשטרה ציינו כי שיתוף הפעולה מצד הקורבן ובני משפחתו, לצד הפעילות המשותפת של היחידות השונות, הוא שאפשר את התקדמות החקירה המהירה ואת מעצר החשודים. עוד הבהירו כי ימשיכו לפעול נגד גורמי פשיעה אלימים "בכל הכלים והאמצעים" כדי לשמור על ביטחון הציבור.

