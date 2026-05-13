החבילה הגיעה, המשטרה חיכתה: נפילתו של "ראש הרשת" הישראלי 

פעילות חובקת עולם של רשת בינלאומית נחשפה היום (רביעי), עם מעצרו של אזרח ישראלי בן 32 באמסטרדם שבהולנד. המעצר הוא תוצר של חקירה סמויה ומורכבת שנמשכה מספר חודשים, ונוהלה בשיתוף פעולה מקצועי הדוק בין משטרת הולנד ליחידות המודיעין והחקירות של משטרת ישראל.

על פי החשד, העצור עומד מאחורי מערך לוגיסטי משומן ששיגר חבילות דואר עמוסות בחומרים אסורים מרחבי אירופה ישירות לישראל ולמדינות נוספות בעולם.

החשוד, ישראלי שהעתיק את מגוריו לבירה ההולנדית, פעל על פי החשד כחלק מרשת הברחה גלובלית, מתוחכמת ומאורגנת היטב.

ממצאי החקירה מעלים כי לא מדובר ביוזמה מקומית קטנה, אלא באופרציה רחבת היקף שהצליחה לשנע כמויות גדולות של סמים לאורך זמן. הרשת התמחתה בשימוש בנתיבי דואר לגיטימיים, תוך ניצול המערך הבינלאומי של חברות השילוח כדי להחדיר את החומרים האסורים אל תוך גבולות ישראל מבלי לעורר את חשד רשויות המכס.

שיטות הפעולה של הרשת, כפי שנחשפו בחקירה, מעידות על רמת תכנון ויכולת מבצעית גבוהה במיוחד. הסמים הוסלקו בתוך מוצרים יומיומיים ותמימים, כגון ערכות תחזוקה לבריכות שחייה ביתיות וקופסאות של מוצרי צריכה סטנדרטיים. השימוש באריזות של מותגים מוכרים נועד להטעות את גורמי האכיפה ולשוות לחבילות מראה של משלוח מסחרי רגיל. הסלקות אלו דרשו דיוק רב ותיאום לוגיסטי בין הגורמים באירופה לבין ה"לקוחות" והמפיצים שהמתינו לחבילות בנקודות הקצה בישראל.

במשטרה מדגישים כי פיצוח הרשת מהווה מכה קשה לתשתית ההברחות הבינלאומית. גורמי האכיפה מעריכים כי פעילות הרשת היוותה איום משמעותי על שלום הציבור וביטחונו, לא רק בשל היקף הסמים שהוחדרו לשוק, אלא גם בשל הקשרים המאורגנים שנוצרו בין גורמי פשיעה בישראל לבין מוקדי אספקה באירופה. שיתוף הפעולה הבינלאומי במקרה זה הוכיח כי זרועות האכיפה מסוגלות לפעול מעבר לים ולסגור מעגל על חשודים גם כאשר הם פועלים מחוץ לגבולות המדינה.

החקירה בפרשה עדיין נמשכת ונמצאת בעיצומה. בשלב זה נאספים חומרים נוספים מהמעבדות וממכשירי הקצה שנתפסו ברשות החשוד, וגורמי המשטרה מעריכים כי בקרוב יבוצעו מעצרים נוספים של מעורבים בפרשה, הן בישראל והן במדינות נוספות באירופה ששימשו כתחנות מעבר או כמקור לאספקת הסמים.