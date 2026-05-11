נהג משאית מחולון סירב לעצור לבדיקה בכביש; כך זה נגמר | צפו

במהלך פעילות אכיפה שגרתית שקיימו שוטרי יחידת רכב כבד של אגף התנועה בכביש 44, סימן אחד השוטרים לנהג משאית לעצור בצד הדרך לצורך בדיקת תקינות ומסמכים. נהג המשאית בחר להתעלם מהקריאות המפורשות והמשיך בנסיעתו - מה שאילץ את השוטר להתחיל במעקב אחר הרכב. כעבור זמן קצר, הבחין השוטר כי הנהג עוצר את המשאית בפתאומיות, פורק ממנה ומתחיל להימלט רגלית מהזירה בניסיון לחמוק מהדין.

השוטר לא השתהה, פרק מהניידת ופתח במרדף רגלי נחוש אחר החשוד. בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, ניתן לראות את המרדף הממושך המתנהל בתוואי שטח מורכב הכולל מעבר בין גדרות גבוהות, מגרשי חנייה ואזורי תעשייה.

השוטר נראה כשהוא דולק בעקבות הנהג תוך שהוא קורא לו לעצור, עד שלבסוף הצליח להשיגו, להשתלט עליו ולבצע את המעצר. לאחר שהחשוד נעצר והושם באזיקים, הטיח בו השוטר את חומרת מעשיו, כשהנהג מנסה מנגד להכחיש את נסיבות המקרה.

מבדיקת פרטי הנהג עלה כי מדובר בתושב חולון בן 54. בעקבות ניסיון ההימלטות וההתעלמות מהוראות השוטרים, המשאית הושבתה לאלתר ונגררה מהמקום על ידי המשטרה, ואילו נגד הנהג הוגש זימון לדין בגין העבירות המיוחסות לו.

יחידת רכב כבד, שהיא היחידה מסוגה בישראל, מתמחה באכיפה מול כלי רכב מסחריים כבדים – תחום הדורש מיומנות מקצועית גבוהה לאבחון ליקויי בטיחות, חריגות במשקל ועמידה בשעות מנוחה של הנהגים, גורמים אשר במקרה של תקלה עלולים להוביל לתאונות דרכים הרסניות.

הפעילות המדוברת הינה חלק אינטגרלי ממבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית רחבת היקף שמובילים אגף התנועה והרלב"ד במטרה להילחם בתופעת הקטל בדרכים. במסגרת המבצע, תוגברו כבישי ישראל בעשרות ניידות תנועה נוספות ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה להגביר את נוכחות המשטרה בצירי התנועה המרכזיים ולייצר הרתעה אפקטיבית. באגף התנועה מציינים כי המעצר הנוכחי מדגיש את המדיניות הבלתי מתפשרת כלפי נהגים המזלזלים בחוק ומנסים להתחמק מבדיקות תקינות, פעולות המסכנות באופן ישיר את כלל משתמשי הדרך.

היחידה פועלת באופן ממוקד לאורך כל השנה כדי לוודא שמשאיות הנעות בכבישי הארץ עומדות בתקני הבטיחות המחמירים ביותר, שכן רכב כבד לא תקין או נהג מותש הם "פצצה מתקתקת". במשטרה מדגישים כי התיעוד ממצלמות הגוף משמש כלי מרכזי הן במישור הראייתי והן בשקיפות מול הציבור, וכי השוטרים ימשיכו לחתור למגע ולבצע מעצרים של עברייני תנועה, גם אם הדבר דורש מרדף רגלי או פעילות מורכבת מחוץ לניידת.