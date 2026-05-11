החשד: רצח את אשתו ופצע עוד שלוש נשים | המשטרה: "אירוע פלילי"

זירת הירי ברמלה

אירוע ירי קשה התרחש הבוקר (שני) ברמלה, במהלכו נרצחה אישה ושלוש נשים נוספות נפצעו בדרגות חומרה שונות.

רנין אלעביד, אם לארבעה ילדים כשהקטנה בהם בת ארבעה חודשים בלבד, פונתה לבית החולים במצב אנוש אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. האירוע התרחש במספר זירות שונות בעיר, כאשר חלק מהנפגעות נמצאו בתוך בית וחלקן ברחוב. אישה כבת 50 נפצעה באורח קשה, ואישה נוספת כבת 30 נפצעה באורח בינוני עד קשה. אישה רביעית שנפצעה קל מרסיסים נמלטה מהמקום והגיעה בכוחות עצמה לתחנת המשטרה, משם פונתה על ידי צוות מד"א.

אחת הזירות ברמלה

בלבול ראשוני: פיגוע או אירוע פלילי?

הדיווח הראשוני למשטרה היה על שתי נשים יהודיות שנפצעו מירי, ואז התקבל דיווח נוסף על ירי בדירה בעיר - שם נמצאו שתי נשים ערביות שנפצעו גם הן מירי. בשל ריבוי הזירות והעובדה שלא נמצא קשר ישיר בין המקרים, מפקד מרחב שפלה, תת-ניצב קובי מור, שהגיע למקום הכריז תחילה שמדובר בפיגוע.

כמה דקות לאחר מכן הגיע גם המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, לזירה והודיע כי מדובר ב"אירוע פלילי". החשוד בירי, ככל הנראה בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי כוחות המשטרה.

המפכ"ל באחת הזירות ברמלה

מפקד מרחב שפלה: "לא שוללים שום אופציה"

מפקד מרחב שפלה, תת-ניצב קובי מור, מסר בזירה: "בשל העובדה שהיה ירי גם בתוך בית וגם ברחוב הכרזנו מהר מאוד על אירוע פח"ע. כלל ערי מרחב שפלה נסגרו, בדגש לרמלה ולוד. קו התפר נסגר וכרגע אנחנו לא שוללים שום אופציה, לא פלילית ולא פח״עית. זהות החשוד מוכרת לנו, ואנחנו במצוד אחריו. מדובר בתושב המקום".

המפכ"ל ניסה להסביר את ההכרזה הראשונית על פיגוע: "ההכרזה על פיגוע היא תולדה של הבנה בהתחלה שמישהו יורה ברחוב ובבית". לדבריו, לכן החמירו את הגדרת האירוע לפח"ע. "כרגע אני יכול להגיד בוודאות מוחלטת שמדובר באירוע פלילי. החשוד בירי נמצא אצלנו עצור, הוא ייחקר ונדע בדיוק מה קרה", אמר המפכ"ל.

אחת הזירות ברמלה

צוותי מד"א: "פעולות החייאה בזירה"

סגן מנהל מרחב איילון במד"א, פרמדיק אופיר שיש וחובשי רפואת חירום בארגון עבד עיסאוי, נור חסונה ומשה קוט סיפרו: "קיבלנו מספר דיווחים על פצועים באירוע אלימות. הגענו למקום במהירות בכוחות גדולים, ניידות טיפול נמרץ אמבולנס ואופנועי תגובה מיידית".

"הובילו אותנו לפצועים שסבלו מפציעות חודרות", המשיכו הפרמדיקים. "אישה סבלה מפציעה קשה בגופה, היא הייתה מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה לבית החולים. בנוסף שתי נשים היו בהכרה וגם סבלו מפציעות חודרות, הענקנו להן טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים ופינינו בדחיפות לבית החולים. בסמוך לאירוע הייתה אישה שנפצעה מרסיס, צוות נוסף של מד"א העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה במצב קל".

המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של נסיבות האירוע. החשוד נמצא במעצר ונחקר על ידי חוקרי המשטרה.