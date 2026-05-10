בכי וזעקות: הכעס והזעם של משפחת ימנו זלקה אחרי כתבי האישום

משפחתו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח ביום העצמאות מחוץ לפיצרייה בפתח תקווה בידי בני נוער, הגיעו היום למחאה מחוץ לבית המשפט המחוזי בלוד, ברקע הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

המשפחה זעמה על האישומים שנכללו בכתבי האישום. על אחד השלטים שהונפו מחוץ לבית המשפט המחוזי בלוד, נכתב: "מאסר עולם יציל את ילדינו".

לדברי המשפחה: "הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הרוצח צדק - הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול.

"הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות - היא ביזיון. יש כל כך הרבה ראיות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה- הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא".