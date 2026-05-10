בכי וזעקות: הכעס והזעם של משפחת ימנו זלקה אחרי כתבי האישום

משפחתו של ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח ביום העצמאות מחוץ לפיצרייה בפתח תקווה בידי בני נוער, הגיעו היום למחאה מחוץ לבית המשפט המחוזי בלוד, ברקע הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.
המשפחה זעמה על האישומים שנכללו בכתבי האישום. על אחד השלטים שהונפו מחוץ לבית המשפט המחוזי בלוד, נכתב: "מאסר עולם יציל את ילדינו".
לדברי המשפחה: "הפרקליטות בחרה הבוקר בצד של העבריינים. במקום להבין את גודל השעה ולהגיש כתבי אישום עם אישומים חסרי תקדים שימנעו את הרצח הבא, הם בחרו להקל ולהוציא בזול את הרוצחים של ימנו. הרוצח צדק - הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול.
"הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות - היא ביזיון. יש כל כך הרבה ראיות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה- הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא".
מוקדם יותר, כשבניט המשפיה הגיעו לבית המשפט, הביעו תקווה כי מערכת המשפט תעניש את האחראים במלוא החומרה. "אנחנו מקווים שהפרקליטות תיתן כתבי אישום מחמירים מאוד ותעשה צדק", מסר גטסאו, אחיו של ימנו ז"ל.
אחותו ירוס הוסיפה בכאב: "איבדנו את אח שלנו הקטן, ותראו כמה שוטרים יש כאן מסביב. על מה הם מגינים? על אוויר ריק? אפילו אחד מהם לא היה שם להגן על אח שלנו. כל מי שישתתף באמבוש עליו הוא רוצח".
כאמור, הבוקר הגישה פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים החשודים במעורבות ברצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, שנרצח בפיצרייה בפתח תקווה בערב יום העצמאות האחרון.
על פי כתבי האישום, החשוד המרכזי, נער בן 15, נאשם ברצח באדישות. הוא תועד לפי החשד דוקר את זלקה ז"ל, כאשר הדקירה פגעה בעורק מרכזי וגרמה לאובדן דם משמעותי שהוביל בסופו של דבר למותו של הנער בן ה-21.
15 נערים נוספים נאשמו בחבלה בכוונה מחמירה בשל מעורבותם באירוע האלים. שלושה מהנאשמים מואשמים גם בשיבוש הליכי משפט, על רקע חשדות להשמדת ראיות והחלפת בגדים לאחר המעשה.
