מציאת הטלפונים בירקון ( צילום: דוברות זק"א )

אצלכם זה עוד ידיעת חדשות, אצלנו, "היחידות המיוחדות של זק"א" - זוסגירת מעגל דמיונית.

למעלה מ-20 שנה אני מתנדב כמפקד היחידות המיוחדות של ארגון זק"א, זו הפעם הראשונה שאני קורא כותרת בחדשות ופשוט מתחיל להבין מה קורה כאן... השבוע פורסמה הידיעה על פיענוח רצח הנער אביתר אזרזר ז"ל מסוף דצמבר 2019, אצלכם זו עוד ידיעת חדשות אצלי, זה מיד הזכיר את החיפושים הנרחבים שעשינו כשאביתר היה נעדר, יחידת הג'יפים של זק"א בפיקודי נשלחה לחפש בעשרות קילומטרים של שטח, אין ספור שעות של תחקורים ותשאולים של חברים, חלקם מהסוג של "אני לא מדבר...", "אני את שלי אמרתי...", "תבין מזה מה שאתה רוצה...", "אל תסבך אותי...", וכד', המון שיח עם האמא ובני המשפחה הדואגים. החופשה שהסתבכה: האורחת שהשתוללה במלון ושלחה שוטר לטיפול רפואי קובי רוזן | 06.05.26 עד לאותו יום שישי שאני מקבל טלפון מרונן - אחד המתנדבים של יחידת הג'יפים שאומר לי - "מצאתי". אני טס לשטח, מביט אל תוך הבור, מצלם את מס' הרישוי של האופנוע ומברר עם האמא האם זה האופנוע שלו, ועדיין לא יכול לספר לה כלום חוץ מ"מצאנו את האופנוע". היה ברור שהרוצחים פשוט אמרו לו לנסוע סמוך לבור וכשהתקרב לשם ירו בו.

זירת הרצח בה נמצא אביתר אזרזר ז"ל ( צילום: דוברות זק"א )

כמובן שכשמתפרסמת ידיעה כזו אני מיד קורא את הפרטים, ומה מסתבר?

הרוצח...

בעיצומה של הקורונה, אפריל 2020, אני מקבל טלפון מקצין ימ"ר שמבקש ממני להקפיץ צוללים למשימה מסווגת. קובעים נקודת מפגש בנחל הירקון, הוא מראה לי סרטון בו רואים רוכב אופנוע עומד על הגשר ומשליך דברים לנחל. הרוכב חשוד ברצח אכזרי וקשה שביצע במלון בתל אביב (הנרצח מיכאל מילר).

"נראה לנו שזה טלפון של הרוצח, מה הסיכוי שאתם מוצאים את זה?".

הסברתי לו שזו משימה קשה ומורכבת, 0 ראות מתחת למים, המון זבל, עצים וברזלים, בוצה טובענית בקרקעית... אבל אתגרים זה אנחנו.

אני מקפיץ צוות צוללים מנוסה, פונה אליהם אחד אחד ולא באמצעות קבוצת ההפעלה המבצעית, אומר להם - "אל תשאלו שאלות תגיעו עם ציוד לנחל הירקון". לבנתיים אני לוקח חפץ בגודל דומה לטלפון ומשליך אותו מהגשר, מחקה את התנועה שראיתי בסרטון כדי לקבוע את גבולות הגיזרה במקום שהחפץ שזרקתי ייפול.

הם מכירים אותי מספיק טוב, לא שואלים שאלות ומתייצבים עם הציוד. שומעים ממני את המשימה ואת גיזרת החיפוש, מתארגנים ויורדים לצלול.

תוך כ-40 דקות מתנדבי יחידת הצוללים של זק"א איתרו במים 5 טלפונים, שנמסרו לאנשי המז"פ שזיהו בוודאות כי לפחות אחד המכשירים קשור לקרבן. כבר בשטח הם הצהירו: "התיק פוענח - התיק סגור".

אנחנו הלכנו כל אחד לדרכו, עוד אחד מהמשימות שאף אחד לא יודע שביצענו למען עם ישראל. (אני נזכר שמשטרת ישראל אפילו לא שלחה מכתב תודה...)

פיענוח הרצח של אזרזר מגלה כי מדובר באותו הרוצח!

ואני חושב לעצמי, היחידות המיוחדות של זק"א - גם היו אלו שמצאו את הנער באמצעות יחידת הג'יפים ובלי לדעת גם מצאו את הראיות שסגרו על הרוצח באמצעות יחידת הצוללים והכניסו אותו לכלא.

אשרי העם שככה לו, גאה בכם מתנדבי היחידות המיוחדות של זק"א!