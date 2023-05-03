עשרות פניות נשלחו ל"כיכר השבת" בעקבות פרסום תחקיר מדור דיגיטל על החיובים בגין "שימוש לא סביר" של חברת "סלקום" • לקוח אחד הציג חשבונית בסך למעלה מ-6,000 שקלים בעבור חריגה מהחבילה ללא הגבלה • סלקום בתגובה: אנו מתריעים את הלקוחות בשתי הודעות או שיחות לפני החריגה (דיגיטל)
הקמפיין להשבת אריה דרעי עולה דרגה: אחרי פרסום מודעות התמיכה בשבוע שעבר, יחל הערב שלב נוסף, במסגרתו יקבלו בכל יום 10,000 אזרחים טלפונים ממערכת ממוחשבת בשם ´התנועה למען כלל ישראל´, המציעה להם להצטרף לתמיכה בהחזרתו של דרעי להנהגה הציבורית של ישראל (חרדים)