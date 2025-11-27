בית המשפט המחוזי הכריע היום (חמישי) בבקשה משטרתית והפך החלטה קודמת של בית משפט השלום, כשהאריך את החזקת מכשירי הטלפון של יועץ בכיר בלשכת ראש הממשלה ב־180 ימים נוספים.

בכך, מצטרפת השופטת המחוזית לשני שופטי מחוזי נוספים שכבר הפכו החלטות קודמות באותה הפרשה.

השופטת קבעה בהחלטתה כי: "באיזון הכולל בין פגיעה הכרוכה בתפיסת המכשירים לבין האינטרס הציבורי, ידו של האינטרס הציבורי על העליונה".

השופטת אף הוסיפה כי יש מקום לאפשר למשטרה להחזיק במכשירי הטלפון, "גם כשאין צפי לפריצתם" – וזאת על אף שהיועץ מסרב למסור לחוקרים את הסיסמאות לשלושת הטלפונים המוצפנים.

ביקורת על השלום: "אינה שוקטת על שמריה"

השופטת המחוזית מתחה ביקורת על קביעות שופט השלום, שקבע כי המשטרה מבקשת להמשיך את התפיסה של המכשירים "ללא תוחלת, עד בוש, ללא צפי זמנים מוגדרי, עד יבוא 'עני ורוכב על חמור'".

השופטת דחתה את הניסוח הדרמטי הזה וקבעה כי בקשת המשטרה מידתית, וכי המשטרה "אינה שוקטת על שמריה בכל הנוגע לצורך להביא לפריצת המכשירים". היא הדגישה כי כרגע יש המתנה להתפתחות טכנולוגית שתוכל להביא לפריצה לטלפונים.

נקודות המחלוקת: מיהו עובד ציבור?

השופטת דחתה גם את קביעות שופט השלום שלפיהן המכשירים נרכשו אחרי מועד ביצוע העבירות ולכן אין בהם מידע:

"גם אם נרכשו לאחר מועד ביצוע העבירות, ייתכן שהתנהל שיח רלוונטי בין המשיב למעורבים נוספים בעקבות הצפת הפרשייה בשיח הציבורי ועד למעצרו".

נראה כי בין בתי המשפט (המחוזי והשלום) יש ארבע נקודות מחלוקת מרכזיות: עוצמת החשדות נגד היועץ, הגדרת מעמדו כעובד ציבור, פרסום חומרי חקירה מתוך התיק, והשאלה אם קיימת אפליה בין היועץ לבין מעורבים אחרים בתיק.