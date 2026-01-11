הכסף המזומן והעוקץ ( צילום: דוברות המשטרה )

תייר אמריקני שסעד את ליבו במסעדה בצפון הארץ, נעקץ על ידי ישראלי שהיה במקום, לאחר שהאחרון לקח את המעטפה בה היו 50 אלף שקלים במזומן.

מדובר בתושב ארצות הברית, ששכח שקית עם 50,000 ש"ח במסעדה בכפר תבור, בעת שסעד את ליבו במקום ביום חמישי. הלקוח שהתיישב במקומו זיהה את השקית ולקח אותה לרשותו. כאשר חזר התייר למקום, הוא זיהה כי הכסף נלקח.

לוקח את המזומן מהשולחן ( צילום: דוברות המשטרה )

למקום זומנו שוטרי המחוז הצפוני ולאחר צפיה במצלמות האבטחה הצליחו לזהות את החשוד במעשה שעל פי התיעוד, הוא נראה יושב באותו השולחן בו ישב הקורבן יחד עם בנו וכאשר זיהה את השקית עם הכסף ארז אותה יחד עם שאריות האוכל ועזב את המקום.

בפעילות מהירה של שוטרי המחוז הצפוני, הגיעו השוטרים לזהותו של החשוד, תושב שיבלי בן 64 ובעת עיכובו תפסו ברשותו את הכסף שנלקח.

לתחנה זומן הקורבן שקיבל חזרה לידיו את הכסף והודה לשוטרים שלקחו חלק בפעילות. החשוד נחקר בתחנת המשטרה, שוחרר בתנאים והתיק בעניינו יועבר לעיון יחידת התביעות.

מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".