סוריה נפרדת רשמית משושלת אסד עם השקת שטרות כסף חדשים המוחקים את פולחן האישיות של הרודן המודח לטובת זהות לאומית המקדשת סמלי טבע וחקלאות | הנשיא אחמד אל-שרע חשף את המטבע המעודכן שמסמן את סיומו של עידן קודם ומבטיח יציבות כלכלית חדשה תחת דגל הרפובליקה הערבית הסורית (העולם הערבי)
לאחר חקירה שנמשכה מספר חודשים, הבוקר פשוט המשטרה וחקרי מס על הכפר הערבי וביצעו מעצרים של חשודים • בין היתר הוקפאו חשבונות בנק, נסגרו עסקי צ'יינג', נתפסו נכסי נדל"ן ו-17 רכבי יוקרה בשווי עשרות מילוני שקלים בנוסף לכסף מזומן (משטרה)